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Korona Virüs Slovakya'da ilk koronavirüs aşısı vuruldu
Korona Virüs

Slovakya'da ilk koronavirüs aşısı vuruldu

Slovakya'da yeni tip koronavirüse karşı aşılamanın başlaması ile Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşı ilk olarak hükümetin Pandemi Komisyonu üyesi Vladimir Krcmery'e vuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 03:19:00 -
Slovakya'da ilk koronavirüs aşısı vuruldu

AB ülkesi Slovakya'da yeni tip koronavirüse karşı aşılama başladı. Pfizer/BioNTech ortaklığında geliştirilen aşı, ülkenin batısındaki Nitra kentinde bulunan Nitra Fakülte Hastanesi'nde ilk olarak hükümetin Pandemi Komisyonu üyesi Vladimir Krcmery'e vuruldu.

Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Portekiz ve İspanya gibi birçok AB ülkesinde ise toplu aşılamanın yarın başlaması bekleniyor.

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