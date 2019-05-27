Slovakya'da AP seçimlerini PS ve Spolu ittifakı kazandı

BRATİSLAVA (AA) - Slovakya'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 20,11 oy oranıyla, 2017'de kurulan İlerici Slovakya (PS) ve Birlikte Partisi (Spolu) koalisyonu kazandı.

Slovakya Devlet Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, İlerici Slovakya Partisi ve Birlikte ittifakının, oyların yüzde 20,11'ini alarak seçimleri kazandığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, iktidarda bulunan Yön-Sosyal Demokrat Partisi (SMER), yüzde 15 oy oranıyla ikinci parti olurken, Bizim Slovakyamız (LSNS) yüzde 12 ile üçüncü, Hristiyan Demokratlar Hareketi (KDH) ise yüzde 9 ile dördüncü oldu.

Ayrıca Özgürlük ve Dayanışma (SaS) yüzde 9 ile beşinci, Basit İnsanlar ve Bağımsız Kişiler (OLaNO) ise yüzde 5 ile altıncı sırayı aldı.

AP'ye 14 milletvekili gönderme hakkı bulunan Slovakya'da bu sonuçlara göre, PS ve Spolu koalisyonu 4, SMER 3, LSNS 2, KDH 2, SaS 2 ve son olarak OLaNO 1 milletvekili çıkarttı.

Slovakya'da 2014 yılındaki AP seçimlerine katılım oranı yüzde 13 iken bu seçimlerde katılım yüzde 22,74 oldu.