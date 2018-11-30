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Slovakya Dışişleri Bakanı istifa etti

Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Slovakya Ulusal Meclisinde BM göç anlaşmasına imza atılmaması kararı çıkması üzerine istifa etti

30 Kasım 2018 Cuma 01:11
Slovakya Dışişleri Bakanı istifa etti

BRATİSLAVA (AA) - Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Ulusal Mecliste BM’nin küresel ölçekli göç anlaşmasına katılmama kararı alınması üzerine tepki göstererek, istifa etti.

Slovakya Ulusal Meclisinde yapılan oylamada, 150 milletvekilinin 90’ı göç anlaşması aleyhinde oy kullandı ve ülkenin BM’nin küresel göç anlaşmasına katılmaması yönünde karar çıktı.

Bunun üzerine, geçen hafta ülkesinin göç anlaşmasını imzalamaması durumunda istifa edeceğini açıklayan Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak istifa etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Boris Gandel, Slovakya Haber Ajansı TASR’ye yaptığı açıklamada, Lajcak’ın BM’nin “Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Pakt” adlı uluslararası ölçekte ilk göçmen anlaşmasına yönelik meclis çoğunluğu ile alınan katılmama kararına tepki olarak istifa ettiğini bildirdi.

Gandel, Bakanın istifa kararına ilişkin detayların Başbakan Peter Pellegrini ve Cumhurbaşkanı Andrej Kiska ile yapacağı görüşme sonrasında açıklanacağını duyurdu.

Hükümetten de konuya ilişkin yapılan açıklamada, anlaşmanın Slovakya’nın göç ve mülteci politikalarıyla uyuşmadığı ileri sürüldü.

Yasal olarak bir bağlayıcılığı bulunmayan anlaşmaya, ABD, Macaristan ve Avusturya da imza atmayacağını açıklamıştı.

BM’nin küresel ölçekte ilk göç anlaşması olarak kabul edilen “Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Pakt” Fas’ın Marakeş kentinde 10-11 Aralık’ta düzenlenecek konferansta kabul edilecek.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 01:11
  1. BM
  2. Miroslav Lajcak
  3. Peter Pellegrini
  4. Slovakya dışişleri bakanı istifa etti

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