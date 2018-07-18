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Çocukların elinden düşmeyen slime hamurunda büyük tehlike!

İngiltere’de yapılan bir araştırma, Türkiye’de de son dönemlerde popüler olan slime hamurunun tehlikeli seviyede, kısırlığa yol açan kimyasal içerdiğini ortaya çıkardı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:40
Çocukların elinden düşmeyen slime hamurunda büyük tehlike!

Tüketici örgütü Which? adına yapılan araştırma kapsamında 11 slime hamuru incelendi. Sekiz üründeki boron seviyesinin tavsiye edilen miktarın üzerinde olduğu belirlendi. Tahlillerde bu ürünlerden birindeki boron seviyesinin AB’nin izin verdiği oranın dört kat üzerinde olduğu açıklandı.

Which?, aileleri slime hamuruna ihtiyatla yaklaşmaya ve hükümeti bu konuda adım atmaya çağırdı. Örgüt, evde yapılan slime hamurunda kullanılan malzemelerin de kontakt lens solüsyonlarında kullanılan ve borondan oluşan boraks içerdiğine dikkat çekti. Avrupa Komisyonu’na göre, oyun hamuruna yapışkanlık özelliği vermek için kullanılan boronun fazlası, tahriş, ishal, kusma, kramp ve kısırlığa yol açtığı gibi, anne karnındaki bebeklere de zarar veriyor.

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:40
  1. slime
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