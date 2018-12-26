Slimani, Sporting Lizbon'a dönmek istediğini açıkladı
Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'debir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Cezayirli futbolcusu Islam Slimani, daha önce formasını giydiği Sporting’e dönmek istediğini açıkladı.26 Aralık 2018 Çarşamba 15:01
Fenerbahçe’deki geleceği tartışma konusu olanIslam Slimani, transfere dair bir açıklamada bulundu. Arap basınında sözleri bulunan Cezayirli futbolcu, ‘Sporting Lizbon’a dönmek istiyor musun?’ sorusuna “Neden olmasın!” karşılığını vererek şöyle devam etti:
‘Sezon sonunda göreceğiz’
“Şu an Fenerbahçe’ye kontratla bağlı bir futbolcuyum ve Türk takımı için bunun karşılığını vermem gerekiyor. Neler olacağını sezon sonunda göreceğiz. Futbolda bir şeyin hiçbir zaman olmayacağını söyleyemezsiniz. Umarım bir gün Lizbon’a geri döneceğim”.
Fenerbahçe deneyimli forveti sezon başında Leicester City’den kiralamıştı. Cezayirli oyuncunun sözleşmesi sezon sonuna kadar geçerli.
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