Slavoj Zizek kimdir? Slavoj Zizek nereli? Slavoj Zizek’in hayatı biyografisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi 'İzmir Sanal Kitap Günler' etkinliğinde terör sevicisi Slovaj Zizek'i de davet etmesi büyük bir tepkiyle karşılandı. Slovaj Zizek'in Kobani'de PKK/YPG unsurlarına eğitim verdiği bilinirken, terörist başı Abullah Öcalan ile de çekilmiş bir fotoğrafı bulunuyor.

Slavoj Zizek kimdir?

Slavoj Zizek, 21 Mart 1949 Slovenya Ljubljana doğumludur. Sloven Marksist düşünceye sahip Slavoj Zizek sosyolog kimliği ile karanlık görüşleri ile insanları zehirlemeye devam ediyor. Ljubljana, Slovenya'da (o tarihte Yugoslavya'nın bir parçasıydı) doğdu. Felsefe doktorasını Ljubljana'da aldı ve Paris Üniversitesi'nde Psikanaliz eğitimi gördü. Batı ülkeleri tarafından saygı görmesinden ötürü sosyalist Yugoslavya'da fazla baskıya maruz kalmadığını belirtmektedir. 1990 yılında Slovenya Cumhuriyeti Başkanlığı için Slovenya Liberal Demokrat Partisi'nin adayıydı.

Slavoj Zizek 2004 yılında 26 yaşındaki Arjantinli model Analia Hounie ile ikinci evliliğini yaptı, daha önce Renata Salecl ile evliydi. Slavoj Zizek mesleğinin başlangıcında 1970'lerin Yugoslavya'sının politik ortamında engellendi. 1975'te master tezinin siyasi açıdan şüpheli görülmesinden sonra Ljubljana Üniversitesi'nde bir yer sahibi olması önlendi. Takip eden yıllarda Yugoslavya Ordusu'nda görev aldı ve sonunda Jacques Lacan'ın psikonalitik teorisine dönük kuramsal odaklanmaları olan bir grup Slovenyalı bilgin ile yakınlaştı.