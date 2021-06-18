Slavko Vincic kimdir? Slavko Vincic nereli? Slavko Vincic hangi takımları yönetti?

A Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu son maçında 20 Haziran Pazar günü İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan ve 19:00'da başlayacak olan mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic'in yöneteceği açıklandı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg olacak.

İsviçre - Türkiye maçının hakeminin Slavko Vincic olarak açıklanmasının ardından Sloven hakemin geçen yıl karıştığı skandal yeniden akıllara geldi. İsviçre - Türkiye maçını yönetecek olan Sloven hakem Slavko Vincic, Mayıs 2020'de Bosna Hersek polisinin düzenlediği bir operasyon sonucu gözaltına alınmıştı.

Bosna Hersek'in Bijeljina şehrinde, Tijana Maksimovic önderliğindeki uyuşturucu ve fuhuş çetesine karşı yapılan operasyonda mekanda bulunan Vincic'in gözaltına alınması, büyük gündem olmuştu.

Slavko Vincic kimdir?

25 Kasım 1979 yılında doğan Slavko Vincic Sloven profesyonel futbol hakemidir. 2010'dan beri FIFA'da tam uluslararası forma giyiyor. Vincic, Damir Skomina takımında ek asistan olarak UEFA Euro 2012'ye gitti.

Slavko Vincic hangi takımları yönetti?

İsviçre - Türkiye maçını yönetecek olan 41 yaşındaki Vincic daha önce Club Brugge-Galatasaray, Fenerbahçe-Benfica ve Türkiye-İrlanda maçlarında da görev almıştı.