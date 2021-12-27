Slaven Bilic kimdir, nereli? Slaven Bilic hangi takımları çalıştırdı?

Spor yorumcusu Sinan Engin, "Fenerbahçe'nin Slaven Bilic ile anlaşacağını duydum. Hem Ali Koç cephesinden, hem de Bilic cephesinden bunu duydum" dedi. Peki Slaven Bilic kimdir? Slaven Bilic nereli? Slaven Bilic kaç yaşında? Slaven Bilic nereyi çalıştırıyor? Slaven Bilic hayatı, biyografisi.

Slaven Bilic kimdir?

11 Eylül 1968'de Split'te dünyaya gelen Slaven Bilic, futbolculuk kariyerinde Hajduk Split, Karlsruhe, West Ham ve Everton gibi takımlarda forma giydi. 2000 yılında profesyonel kariyerini noktalayan Hırvat Bilic, teknik adamlık kariyerine adım attı.

Hajduk Split'te göreve başlayan Bilic, Hırvatistan Milli Takımı da dahil olmak üzere Lokomotif Moskova, Beşiktaş, West Ham United, Al-Ittihad ve West Bromwich'i çalıştırdı. Deneyimli antrenör şu anda Çin Süper Ligi takımlarından Beijing Guoan'da görev yapıyor. Tecrübeli teknik adamın adı Fenerbahçe ile anılıyor.

Slaven Bilic hangi takımları çalıştırdı?

Hajduk Split'te İlk hocalık deneyimine imzasını atan 34 yaşındaki Bilic, Arsène Wenger ve Marcello Lippi'yi de bu dönemde ziyaret ederek, iki ünlü hocanın deneyimlerinden yararlanmıştı.

Teknik direktörlüğe, futbola başladığı takım olan ve jübilesini de yaptığı kulüp olan Hajduk Split'te başladı. 34 yaşında teknik direktör olan Bilic, 2001-2002 sezonunda görev yaptı. 21 Kasım 2001'de göreve başlayan Bilic, Nenad Gracan'ın yerine geçmişti. 4 gün sonra NK Osijek karşısında ilk maçına çıkıp, ilk galibiyetini 2-1 ile aldı. Oynadığı 15 maçın 11'inden galibiyetle ayrılırken, sadece 2 kez yenildi. Sezon sonunda lig şampiyonu NK Zagreb'in iki puan arkasında ikinci oldu. Hrvatski nogometni kup çeyrek finalinde NK Varteks'i 2-1 yense de bir önceki hoca Gracan'ın istifasına yol açan 3-1'lik yenilgi yüzünden elendiler. Sezon sonunda ise görevi bıraktığını açıkladı.

Hırvatistan U-21 Takımının Antrenörlüğünü yapmıştır. U-21 dönemi, onu A Takım'a hazırladı. 2004 yılında başladığı bu görevde hedefi, takımı 2006 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na hazırlamaktı. 3 Eylül 2006'da Macaristan'ı 1-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Hırvatistan, eleme grubunu 10 maçta 8 galibiyet ile birinci bitirmişti. Ancak play-off'larda Sırbistan & Karadağ'a elenip, turnuvaya katılamadılar.

2006 FIFA Dünya Kupasından sonra kovulan Zlatko Krancjar'ın yerine 2006 yılında ise Hırvatistan A millî takımının hocası oldu. Takımı 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasına soktu. Burada çeyrek finalde Türkiye'ye uzatmaya giden maçta penaltılarda elendi. Yine de takımı bırakmadı. 2010 FIFA Dünya Kupası'na Hırvatistan gidemedi ama, O takımın başında kaldı.

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri play-off turunda (A) millî takım ile finallere katılmak için karşılaşan Bilic yönetimindeki Hırvatlar, deplasmanda Türkiye'yi 3-0 yendiler, evlerinde de 0-0 berabere kalarak kupanın yolunu tuttular. Ancak finallerde İspanya, İtalya ve İrlanda'nın yer aldığı grupta 3. olarak elendiler. Kendisine birçok teklif gelen Bilic, kulüp takımı çalıştırmaya karar karar verdi. Bu sırada Beşiktaş dahil İngiltere'den ve Rusya'dan teklifler aldı.

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında Lokomotiv Moskva'nın başına geçmiştir. Lokomotiv Moskva Alınan kötü sonuçların ardından istifası istendi ama kulübün kadın başkanı Olga Smorodskaya, onun yanında oldu. Ancak takım sezonu 43 puanla 9. sırada bitirince, 18 Haziran 2013 tarihinde takımı ile karşılıkla olarak yollar ayrılmıştır.

2013-14 sezon öncesinden Beşiktaş ile 2+1 yıllık anlaşma imzalamıştır. Beşiktaş'tan KAP'a gönderilen açıklamada Slaven Bilic'in Beşiktaş Futbol Takımının teknik direktörlüğü görevine getirildiği bildirildi.

Beşiktaş kariyerinde ilk resmi karşılaşmasına 18 Ağustos 2013 tarihinde Trabzonspor karşısında çıkan Bilic karşılaşmayı 2-0 kazanarak Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Slaven Bilic'li Beşiktaş Süper Lig'in ilk 4 haftasında 4 galibiyet alırken ilk mağlubiyetini 5. hafta karşılaşmasında 22 Eylül 2013 tarihide Galatasaray karşısında maç 2-1 Galatasaray lehine devam ederken çıkan saha olayları nedeniyle sonradan Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği kararla 3-0 hükmen yenik sayıldılar. Bu karşılaşmadan sonra inişli çıkışlı bir görüntü çizen Slaven Bilic'li Beşiktaş ligi 63 puanla 3. sırada bitirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde 4. turda 2-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında rövanşında Tromsø'yu 3-0 mağlup edip turu geçmelerine rağmen UEFA tarafından 1 yıl avrupa kupalarından men edildiler. Türkiye Kupası'da ise 4. turda Bucaspor'a elendiler.

Beşiktaş 2014-15 sezonunda Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesiyle Fenerbahçe yerine bu turnuvaya katılma hakkı kazandılar ve bu turnuva Bilic'in kariyerinde ilk UEFA Şampiyonlar Ligi deneyimi oldu. 3. turda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u deplasmanda 2-1 kendi sahalarında 3-1'lik skorlarla eleyerek play off turuna yükseldiler. bu turda ise İngiliz devi Arsenal ile eşleştiler. İstanbul'daki maç 0-0 berabere bitince umutlar Londra'daki rövanşa taşındı ancak Arsenal maçı 1-0 kazandı ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Grup aşamasında Tottenham, Partizan ve Asteras Tripolis takımları ile birlikte aynı gruba düştü ve bu grupta son maçta Tottenham'ı 1-0 yenerek gruptan lider olarak çıktı.

Son 32 turundaki rakibiyse İngiliz devi Liverpool oldu. Her iki maçın 90 dakikası 1-0 bitince maç uzatmalara ve uzatmalarda da gol çıkmayınca penaltılara gitti. Beşiktaş penaltılarda rakibini 5-4 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Son 16 turunda rakibi karşısında pek favori olarak görünmeyen Club Brugge oldu. Rakibe dramatik bir şekilde deplasmanda 2-1, iç sahada ise 3-1 lık sonuçlarla mağlup olarak elendiler. 29 Mayıs 2015 tarihinde Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynadığı 2014-2015 sezonunun son maçında Beşiktaş camiasına veda etmiştir.

9 Haziran 2015 tarihinde West Ham United ile 3 senelik sözleşme imzaladı. 6 Kasım 2017 tarihinde ise görevine son verildi. 6 Ocak 2021'de Bilic, iki yıllık sözleşme ile Beijing Guoan'ın baş antrenörü olarak seçildi.