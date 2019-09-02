İtalya macerası kısa süren Martin Skrtrel, Süper Lig'e geri döndü
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Atalanta'ya transfer olan ancak sözleşmesini fesh eden Martin Skrtrel, Başakşehir ile anlaştı.02 Eylül 2019 Pazartesi 17:03
Medipol Başakşehir, Atalanta ile sözleşmesini fesheden eski Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtrel'i kadrosuna kattı.
Transferin son gününde Başakşehir, savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Turuncu-lacivertliler, üç sezon Fenerbahçe forması giydikten sonra yaz transfer döneminde Atalanta'ya transfer olan ancak yaşadığı problemler sebebiyle yeni kulübüyle sözleşmesini fesheden Skrtel'i kadrosuna kattı. Başakşehir, gün içinde 34 yaşındaki futbolcunun transferini duyuracak.
YORUM YAZ