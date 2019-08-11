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Fenerbahçe'den ayrılan Skrtel'ın paylaşımda dikkat çeken Ali Koç ve Ersun Yanal detayı

Fenerbahçe'den ayrılan savunma oyuncusu Martin Skrtel, Atalanta ile anlaştı. Skrtel'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal hariç herkese teşekkür etmesi dikkat çekti.

11 Ağustos 2019 Pazar 15:43
Fenerbahçe'den ayrılan Skrtel'ın paylaşımda dikkat çeken Ali Koç ve Ersun Yanal detayı

İtalyan ekibi Atalanta'ya imza atan Martin Skrtel, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda etti.Ali Koç ve Ersun Yanal hariç neredeyse herkese teşekkür eden oyuncunun paylaşıma Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

İşte Skrtel'in paylaşımı;

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 15:43
  1. Martin Skrtel
  2. Skrtel

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