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Martin Skrtel cephesinden flaş Beşiktaş çıkışı

Slovak oyuncu Martin Skrtel'in Türkiye temsilcisi Mithat Halis, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Halis, "Ben Skrtel'in Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum." dedi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:05
Martin Skrtel cephesinden flaş Beşiktaş çıkışı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Slovak oyuncu Martin Skrtel ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Radyospor'a konuşan Skrtel'in Türkiye temsilcisi Mithat Halis, Skrtel'in İngiltere'den gelen teklifi kabul etmediğini belirtti.

"Fenerbahçe ile görüşmüyorum"

Halis, "Martin Skrtel İstanbul'dan gitmek istemiyor. Çocuklarının okulunu değiştirmek istemiyor. Bu sebeple Arabistan'dan, Çin'den, İngiltere'den gelen teklifleri kabul etmedi. İstanbul'da kalmak istiyor. Ben şu an Skrtel için Fenerbahçe ile görüşmüyorum. Ben Skrtel'in Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:05
  1. İstanbul
  2. Martin Skrtel
  3. Skrtel
  4. Beşiktaş
  5. Fenerbahçe

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