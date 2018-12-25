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Skolyoz hastası kızlarının tedavisi için yardım bekliyorlar

Sakarya'da yaşayan doğuştan skolyoz hastası 6 yaşındaki Ecrin Selim'in ailesi, kızlarının ameliyatı için gerekli parayı bulup sağlığına kavuşacağı günü bekliyor- Baba Yakup Selim:- "Tek umudumuz Ecrin Selim'in daha sağlıklı yaşam sürdürebilmesi ve bu ameliyatın yapılması için hayırseverlerden, devlet büyüklerinden yardımlarını bekliyoruz"

25 Aralık 2018 Salı 14:40
Skolyoz hastası kızlarının tedavisi için yardım bekliyorlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Karapürçek ilçesinde yaşayan doğuştan skolyoz (omurga eğriliği) hastası 6 yaşındaki Ecrin Selim'in ailesi, kızlarının ameliyatı için gerekli 110 bin lirayı bulup sağlığına kavuşmasını istiyor.

Hastalığı nedeniyle 6 ayda bir ameliyat olmak zorunda kalan küçük Ecrin, ameliyat olup bir an önce sağlığına kavuşmak istiyor. Hidrosefali hastalığı teşhisi konulan 3 yaşındaki Ümmügülsüm'ü bir yıl önce kaybeden Yakup ve Hatice Selim, 6 yaşındaki kızları Ecrin'i de ameliyatla çaresi bulunan hastalık yüzünden kaybetmek istemiyor.

Asgari ücretle inşaatlarda çalışan baba Yakup Selim, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunun kurtulması için 110 bin liraya ihtiyaç olduğunu, bunun için yardımseverlerden ve yetkililerden yardım istediğini söyledi.

Kızı 3 yaşındaki Ümmügülsüm'ü bir yıl önce kaybettiklerini anımsatan Selim, şunları kaydetti:

"Bu Allah'ın takdiri. Tek umudumuz Ecrin Selim'in daha sağlıklı yaşam sürdürebilmesi ve bu ameliyatın yapılması için hayırseverlerden, devlet büyüklerinden yardımlarını bekliyoruz. Çocuğumuzun sağlıklı bir yaşam sürdürmesi bizim için çok önemli çünkü bir evlat acısı yaşadık. Evlat acısını Allah kimseye vermesin, evlat acısıyla da sınamasın. Tedavi gördüğü hastanede bile SGK'nın çok büyük önemi var çünkü çocuğumuzu fizik tedavisi bile yaptıramıyoruz. Ben asgari ücret alan biriyim bu ameliyatın yapılabilmesi için 110 bin liraya ihtiyaç var. Bunu benim karşılamam imkansız. Çocuğumuzu hastaneye her götürdüğümüzde çocuğun psikolojisi bozuluyor ve bizim de canımız yanıyor. Çocuğumuzun psikolojisi bozulduğu için hastaneye bile gitmek istemiyor. Kızımı 6 ayda bir hastaneye götürüp ameliyat yaptırıyoruz. Eğer bir aparat takılırsa bir daha ameliyata gitmeyecek."

Yardımseverlerden ve yetkililerden yardım beklediklerini yineleyen anne Hatice Selim ise "Bir daha evlat acısını yaşamak istemiyoruz. SGK'nın karşılamadığı aparat takılırsa çocuğumuz 6 ayda bir ameliyat olmayacak. Ecrin'nin psikolojisi çok bozuldu. 'Anne çok korktum ve korkuyorum.' diyor. Hatta hastanenin bile adını duymak istemiyor. Eğer çocuğuma kalıcı aparat takılırsa inşallah bir daha ameliyathaneye girmeyecek ve psikolojisi de düzelecek. Bu konuda herkesten yardım istiyoruz." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:40
  1. ameliyat
  2. Ecrin Selim
  3. Hatice Selim
  4. Karapürçek
  5. skolyoz (omurga eğriliği) hastası
  6. Yakup Selim
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