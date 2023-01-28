Skoda fiyat listesini duyurdu, tarih verdi: 2023 yeni araç fiyatlarını zamlarla güncellendi! İşte Skoda fiyat listesi

2023 yılı zamları beraberinde getirdi. 2023 yılıyla birlikte çok sayıda ürün ve hizmete zam geldi. Çip krizi, küresel ekonomik kriz, pandemi süreciyle beraber üretim ve tedarik zincirinin kırılması, ham madde maliyetlerinin artması, Ukrayna-Rusya savaşı ve ülkemizde döviz kurlarının yükselmesi gibi çok sayıda etken otomobil fiyatlarında zamma yol açıyor. Bu kapsamda, birçok otomobil devinden zam haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor.

Skoda 2023 Modellerine Yüzde 8’e Varan Zam

En eski otomobil üreticilerinden biri olan Çek otomobil üreticisi, Skoda’ 1991 yılında Alman otomobil devi Volkswagen Grubu tarafından satın alındı. Son dönemlerin en çok tercih eden otomobil markalarının başında gelen Skoda’nın 2023 model araçlarına yüzde 4 ila 8 zam geldiği ifade edildi.

Otomobil fiyatlarındaki zamların önüne geçilemiyor. 2022 yılında döviz kurlarındaki artış ve yükselen maliyetler paralelinde markalar neredeyse her ay fiyatları güncellemişti. Bazı aylarda ise markalar 3 kez zam yapmıştı.

2023 yılının ilk ayı henüz tamamlanmadan otomobil fiyatlarına zamlar yapıldı. Uzman isimler, henüz 2023 modellere gelecek zamları ‘görmediğimizi’ ifade ederek fiyatların yükseleceği yönünde uyarı yapmıştı.

Skoda, 2023 model fiyatlarına 25 Ocak’ta güncelledi. Fabia, Scala, Kamiq ve Octavia modellerinin fiyatları %4-8 arasında zamlandı..

Skoda Fabia Fiyat Listesi 2023

FABIA Elite 1.0 TSI 95 PS 554.900 TL

Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 629.900 TL

Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 709.900 TL

Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG – 839.900 TL

Skoda Scala Fiyat Listesi 2023

SCALA Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG 724.400 TL

Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 764.400 TL

Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 869.400 TL

Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 938.900 TL

Octavia Fiyat Listesi 2023

OCTAVIA Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG 914.400 TL

Elite 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG 971.900 TL

Premium 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG 1.036.400 TL

Premium 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG 1.093.900 TL

Skoda Kamiq Fiyat Listesi 2023

Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 824.900 TL

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 894.400 TL

Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 929.900 TL

Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 999.400 TL

Skoda Karoq Fiyat Listesi 2023

KAROQ Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.119.900 TL

Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.309.900 TL

Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.344.900 TL

Skoda SuperB Fiyat Listesi 2023

SUPERB Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.119.900 TL

Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.229.900 TL

Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.424.900 TL

L&K Crystal 2.0 TSI ACT 280 PS DSG 4×4 2.348.900 TL

Combi Scout 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.634.900 TL