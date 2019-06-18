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SKB’nin yeni başkanı Alinur Aktaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin (SKB) 31.

18 Haziran 2019 Salı 13:56
SKB’nin yeni başkanı Alinur Aktaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin (SKB) 31. meclis olağan toplantısında birliğin dördüncü başkanı oldu. Yapılan gizli oylamada 162 oydan 143’ünü alan Büyükşehir Belediyesi ve SKB Başkanı Alinur Aktaş, devraldıkları bayrağı daha da yukarılara taşımanın gayretinde olacaklarını söyledi.


Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa’da düzenlenen SKB meclis toplantısı, Çekirge Kervansaray Termal Otel’de yapıldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda; gizli oylama yöntemi ile yapılan seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2 yıl boyunca yeni başkanı olarak belirlendi.


Büyükşehir Belediyesi ve SKB Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, 63 farklı şehirden toplantıya katılarak kendisine birlik başkanlığı görevini lâyık gören meclis üyelerine teşekkür etti. Bursa’nın SKB hareketindeki bilgi, birikim ve tecrübelerini bundan sonraki çalışmalara yansıtarak, devraldıkları bayrağı daha da yukarılara taşıma gayretinde olacaklarını belirten Başkan Aktaş, “Bizler inanıyoruz ki sağlıklı şehir, sağlık ve sağlığı ilgilendiren bütün kentsel ve çevresel konularda adâletsizliklerin azaltıldığı, temiz ve güvenli bir şehirdir. Sağlıklı şehir, kentte yaşayanların beslenme, su, barınak, iş, güvenliği gibi temel gereksinimlerinin karşılandığı bir şehirdir. Sağlıklı şehir, herkese ulaşabilen, optimum düzeyde halk sağlığı ve sağlık bakımı ile herkese sağlık sunan bir şehirdir. Sağlıklı şehir, yaşanabilir kent inşâ etmek için bütün dinamiklerin ortak hareketinin yanında ulusal ve uluslararası çalışmaları takip eden katılımcı bir şehirdir. Sağlıklı şehir, toplumsal memnuniyetin sağlandığı modern bir şehir için fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak tam bir iyilik hâlidir. Bizler, birlik başkanlığı görevini yürüttüğümüz süre zarfında sağlıklı şehir hareketinin ülkemizin farklı şehirlerine taşınması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.Toplantımızın tüm şehirlerimizin sağlığı adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.


Birliğe taze kan


Toplantıda ayrıca, yılda iki kez gerçekleştirilen olağan meclis toplantılarının ikincisinin bu yıl Ekim ayında Afyonkarahisar-Sandıklı’da yapılmasına karar verildi. Rize-Fındıklı, Antalya-Muratpaşa ve Tekirdağ-Süleymanpaşa belediyelerinin yeni üye olarak kabul edildiği toplantıda, 4 üye belediyenin ayrılmasına dâir karar reddedildi. SKB’nin yeni dönem görev dağılımı ise yapılan seçimlerle aşağıdaki gibi belirlendi:


Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş;


Sağlıklı Kentler Birliği başkan vekilleri: 1. Başkanvekili - Ali Orkun Ercengiz (Burdur Belediye Başkanı), 2. Başkanvekili - Ali Yıldırım Sezer (Gölcük Belediye Başkanı);


Kâtip üyelikler: Kemal Aydın, Ayşe Deniz Çelik.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:56
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