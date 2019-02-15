Skandalların barosundan Akit’e karşı ergen edebiyatı! Ciddiyet israfları!..

yeniakit.com.tr Yeni Türkiye’nin dini hassasiyetleri göz önünde tutarak attığı adımlar nedeniyle Türk-İslam kültürüne karşı hücumlarını hızlandıran karanlık odaklar, toplumun en mühim yapı taşı olan aile kurumunu sarsacak, yıkacak uygulamalarla saldırmaya devam ediyor. Süresiz nafaka zulmünde kadınların yanında yer alarak binlerce mağdur erkeği görmezden gelen Ankara Barosu, 10 Şubat 2019’da da sapkınlara yönelik seminer vermişti. Aile kurumu için tehlikeli faaliyetlerde bulunan baro, avukatların sorunları dışında sürekli skandallarla gündeme geliyor. Akit’in ipliğini pazara çıkardığı söz konusu baro, bugün bir açıklama yayınlayarak gazetemizi hedef aldı, ergen edebiyatı yaparak eşcinsellere verdiği desteği yineledi.

Teröristleri sevindiren TTB’yi savundular

Mehmetçik’in tarih yazdığı Afrin Harekatı sırasında, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı skandal bir açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) ülke genelinde büyük infiale neden olmuştu. Bu dönemde TTB gibi, teröristleri sevindiren kurumların isminin başından “Türk” ibaresinin kaldırılması gündeme gelmişti. Türkiye’nin kanını emen azgın azınlık TTB’ye sahip çıkmış, söz konusu kurumu savunanlardan biriyse Ankara Barosu olmuştu.

Ankara Barosu'nda büyük çatlak!

Seçim öncesi ‘pusula’ spekülasyonu!

24 Haziran seçimlerinden aylar önce dönemin Ankara Barosu Başkanı, yabancı bir medya organına yaptığı açıklamada, daha Cumhurbaşkanı adayları dahi belli olmadan 55 milyon pusula basıldığını iddia etmişti. Baronun bu yalanına büyük tepki gösteren YSK Başkanı Sadi Güven, bu skandalı kınamış, “YSK anayasal bir kurumdur, herkese lazımdır. Titizlikle korunmalıdır. Tenkit mutlaka olacaktır, tenkit edilmeyi kabul ederiz, kendimizi geliştirme adına da önemli buluruz ancak yıpratıcı şekilde, gerçeği yansıtmayan, algı oluşturan bu tür konuşmalar YSK'ya zarar verdiği gibi Türk demokrasisine de zarar vermektedir.” açıklamasında bulunmuştu.

YSK Başkanı Ankara Barosu'na sert çıkıştı!

Güya hak koruyucuları... Başörtülü kızı savunmadılar!

“Gündelik hayatta ayrımcılığa uğrayan ve nefret söylemlerine maruz kalan bireylerin haklarını koruduklarını” iddia eden Ankara Barosu, Ankara Kızılay’daki bir markette, sadece başörtülü olduğu için saldırıya uğrayan kadın hakkında sessiz kalmış, herhangi bir savunmada bulunmamıştı.

Bunların ipi kimin elinde

Binlerce mağduru görmezden gelerek sürekli nafaka zulmünü savundular

2 milyonu aşan sürekli nafaka mağdurunun sorunlarını çözmek için Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmalarını sürdürürken, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, “ileri sürülen mağduriyetlerin bilimsel kriteri olmadığını” savunmuştu. Baronun açıklamasında, “Eşitsizliğin ürettiği yoksulluk konuşulmadan nafakanın tartışılması, son derece sakıncalı sonuçlara neden olabilecektir” denilmişti.

Sürekli nafaka çözümüne Baro takozu

Sapkınlara eğitim semineri

10 Şubat’ta Ankara Barosu, gündelik hayatta ayrımcılığa uğradıklarını savunduğu eşcinsellere yönelik eğitim semineri düzenlemişti.

Ankara Barosu’ndan sapkınlara eğitim semineri

Avukatlardan haberleri yok

Ankara Barosu’nun avukatlarla değil, ideolojik durumlarla ilgilenmesini eleştiren gazetemiz yazarı ve Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Ankara Borusu, haberin var mı, avukatlar ne durumda?” sorusunu yönelttiği baro hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme almıştı.

Ankara Borusu, haberin var mı, avukatlar ne durumda?

Ankara Barosu’ndan ergen edebiyatı: Selüloz israfı

Akit, Ankara Barosu vb. yapıların ipliğini pazara çıkardıkça, söz konusu kurumların hedefi oluyor. Bugün Ankara Barosu, Yeni Akit’in haberleri hakkında bir açıklama yaptı, gazetemize yönelik 13-14 yaş grubunun ağzıyla konuştu. Hak karşısında batılı savunurken edebiyat yapmaktan öteye gidemeyen ve Akit’e karşı elle tutulur hiçbir mantıklı açıklama yapamayan baro, gazetemiz için, “Selüloz israfı” tabirini kullandı.