0553 313 94 23

Çiftlik Bank vurgununun önemli ismi serbest bırakıldı

Binlerce kişinin mağdur edildiği Çiftlik Bank vurgununda Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki aracısı olmakla suçlanan ve Uruguay'da tutuklu bulunan Osman Naim Kaya'nın serbest bırakıldığı öğrenildi.

22 Temmuz 2018 Pazar 08:52
Çiftlik Bank vurgununun önemli ismi serbest bırakıldı

Uruguaylı kaynaklar, Osman Naim Kaya'nın 120 gün boyunca tutuklu kaldığı cezaevinden salındığını aktardı. Kaya'nın Uruguay'da hakkında kara para aklama soruşturması bulunması nedeniyle ülkeden çıkış yasağının bulunduğu da ifade edildi. Uruguaylı kaynaklar, Osman Naim Kaya'nın Türkiye'ye iade edilmesi için gereken evrakların Uruguay makamlarına yeterli süre içinde teslim edemediğini iddia etti. Kaya, yüksek profilli suçluların kaldığı cezaevine Türkiye'nin talebi nedeniyle gönderilmişti.

'BİR EŞEKLİK ETTİM ' DEMİŞTİ

Kaya, Türkiye'de milyonlarca liralık yolsuzluk yaparak Uruguay'a kaçan ve oradan da Brezilya'ya kaçtığı düşünülen Mehmet Aydın'ın ülkeye getirdiği yüklü miktarda parayı kendi üzerinden aklamakla suçlanıyor. Daha önce Mehmet Aydın ile temasları hakkında, ‘Bir eşeklik ettim” ifadesi kullanan Osman Naim Kaya, kendisinin de Türkiye’deki on binlerce kişi gibi Mehmet Aydın’a aldanan biri olduğunu iddia etmişti.

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 08:52
  1. Aydın
  2. Çiftlik Bank
  3. Osman Naim Kaya

YORUM YAZ

  • AliAli5 dk önce
    Kompasan hakınds birşeyler yazınsana onlar türkiye ve avrupayı ve amerikayı dolandırdılar
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Dr. Mehmet Öz: Türk olmasaydım...
  1. Dr. Mehmet Öz: Türk olmasaydım...
  2. Skandalda yeni gelişme: Serbest..
  3. Feci kaza! İki kardeş acı içinde..
  4. Kazada ölen arkadaşını olay yerinde..
  5. Ümraniye’de 15. Geleneksel Sünnet..
  6. GSA Yaz Akademisi eğitimlerine başladı
  7. İSO İkinci 500'de Bera Holding farkı
  8. Ümraniyeli bilge çocukların tarih gezisi
  9. 28 gün şartı için gözler Erdoğan'da!
  10. Filistin'in son sembolüydü: Türkiye..
  11. Mahmut Abbas'tan 'Han el-Ahmer'..
  12. Münbiç’e özel Türk-ABD birliği
  13. İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal..
  14. Ağız birliği yaptılar... Tek tip..
  15. Destici'den dikkat çeken 'bedelli'..
  16. Rusya açıkladı: 1.7 milyon Suriyeli..
  17. Kılıçdaroğlu'na çağrı: CHP'ye acıyın!
  18. Adnan Oktar ve FETÖ'nün kirli..
  19. Adnan Oktar'ın serveti tam 1 milyar..
  20. Alpay Özalan'dan eleştirilere yanıt!
FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası
Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası
Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!
Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Askerlik süreci kısalıyor mu?
Askerlik süreci kısalıyor mu?
Adnan Oktar'a FETÖ sahip çıktı! Bu görüntü zorlarına gitti
Adnan Oktar'a FETÖ sahip çıktı! Bu görüntü zorlarına gitti