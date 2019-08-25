0553 313 94 23

Milletle dalga geçiyorlar! CHP'li belediyeden çöp toplama yerine parfüm

Suriyeli düşmanlığı ile bilinen CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kenti bir CHP klasiği olan çöpe mahkum etti. Ancak habere konu olan esas mesele ise çöpler kokmasın diye sisleme yöntemiyle lavanta kokusu sıkması. Üstelik bunu da bir hizmet gibi sundu. Pişkinlikte zirve yapan Başkan, "Bolu’da sokaklar artık lavanta kokuyor" diye duyurdu.

25 Ağustos 2019 Pazar 11:20
Milletle dalga geçiyorlar! CHP'li belediyeden çöp toplama yerine parfüm

31 Mart yerel seçimlerinde Bolu Belediye başkanı seçilen CHP’li Tanju Özcan’ın tepki çeken uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Cadde ve sokaklarının yeterince temizlenmediği Bolu’da, yeraltı çöp konteynerlerinin zamanında boşaltılmaması sonucu şehrin belirli bölgelerinde kötü kokular yayıldı. CHP’li Özcan ise yer altı çöp konteynerleri de biriken çöpleri zamanında toplamak yerine komik bir uygulamaya imza atarak, şehre lavanta kokusu sıktırmaya başladı.

Lavantalı çözüm

Cadde ve sokaklarının yeterince temizlenmediği Bolu’da, park ve bahçelerdeki çöpler toplanmazken, şehrin kuzey yakasında bulunan yer üstü ve özellikle yer altı çöp konterlerinde biriken çöplerin zamanında toplanmayışı bölgede pis kokulara neden oldu. CHP’li başkan Tanju Özcan ise bu durumu vatandaştan tepki bir uygulama ile örtbas etemeye çalıştı. Belediyenin internet sitesinden yapılan duyuruda, “Yüzde 65’i ormanlarla kaplı Bolu’da sokaklar artık ‘lavanta’ kokuyor” denildi.

Bizimle dalga geçiyorlar

Sivri sinekle mücadelede kullanılan araçların, şehirdeki çöp kokusunu örtmek için lavanta kokusu sıkmasına tepki gösteren vatandaşlar, “Belediye yönetimi sanki bizimle dalga geçiyor. Sokakları caddeleri doğru düzgün temizleyemeyen bir yönetim bizlere lavanta kokusu sıkıp gidiyor” dedi. (Yeni Şafak)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:20
  1. CHP
  2. Bolu Belediyesi
  3. çöp
  4. Tanju Özcan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan siyonizme hizmet ediyor
    1. Hindistan siyonizme hizmet ediyor
    2. Batuhan Hidayetoğlu, Yahyalıspor’da
    3. İmece usulu yapılan "Soğanlı bebeği"..
    4. Trafik kazasında ağır yaralanan baba..
    5. Bağcılar’da yıkılma tehlikesiyle..
    6. "Döndü bacı" 20 yıldır değirmen..
    7. "Dijital ödemelerde dolandırılmamak..
    8. Başkan Şayir’den genç sporcuya teşekkür
    9. (Özel) Üniversiteli genç karton..
    10. Milletvekili Dülger’in Malazgirt..
    11. “Kadına şiddete hayır” dedi, kadın..
    12. Kilis’in ünlü şerbetçisi Özmert..
    13. Ağrı Dağı'nın minik sürüngeni: "Topbaş..
    14. Aşıklar izleyenleri mest etti
    15. Hacıların evine bu yazıları yazdılar!
    16. ‘Asgari ücretle ancak iki yüz bira..
    17. Sahte geçici kimlik belgesiyle..
    18. Kafkasya Yaz Şenliklerinde İmera..
    19. Engelleri aştılar, 2020..
    20. Trabzon’da geceleyen turist sayısı arttı
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek