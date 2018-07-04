Skandal sözlerden sonra Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı

Sanatıyla gündeme gelmeyi beceremeyen, anca İslam’a ve Müslümanlara saldırarak isimlerini hatırlarda tutmaya çalışan zihniyet, dün yine skandal sözlerle Türkiye'de hâlâ etkin olduğunu ispat etti. Sözde oyuncu Berna Laçin, İslam’a olan kinini minik Eylül ve Leyla üzerinden sergileyerek skandal sözler sarf etti. Twitter hesabı üzerinden çocuk istismarına karşı idamın gelmesine karşı çıkan Laçin, “İdam çözüm olsaydı, Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni!” şeklinde tweet attı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandal sözlerden sonra, Sabah'ın haberine göre Berna Laçin hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Halkın Dini Değerlerini Aşağılama' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

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