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Skandal sözlerden sonra Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı

Cinsel istismar vakıalarına çözüm olarak idam yasasının getirilmesine karşı çıkan Berna Laçin, siyasi veya sosyolojik savunma yapmak yerine İslam'a ve Müslümanlara saldırdı. Laçin, "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı" diyerek kinini kustu, cahilliğini ortaya koydu. Bu skandal sözler üzerine Laçin hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:15
Skandal sözlerden sonra Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı

Sanatıyla gündeme gelmeyi beceremeyen, anca İslam’a ve Müslümanlara saldırarak isimlerini hatırlarda tutmaya çalışan zihniyet, dün yine skandal sözlerle Türkiye'de hâlâ etkin olduğunu ispat etti. Sözde oyuncu Berna Laçin, İslam’a olan kinini minik Eylül ve Leyla üzerinden sergileyerek skandal sözler sarf etti. Twitter hesabı üzerinden çocuk istismarına karşı idamın gelmesine karşı çıkan Laçin, “İdam çözüm olsaydı, Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni!” şeklinde tweet attı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandal sözlerden sonra, Sabah'ın haberine göre Berna Laçin hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Halkın Dini Değerlerini Aşağılama' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:15
  1. İstanbul
  2. Berna Laçin

YORUM YAZ

  • Yavuz 1517Yavuz 15171 sa önce
    Bu çakma sarı saçlı kadının içindeki İSLÂM düşmanlığının dışa vurumudur o cümleler. Ama, bunlar için gerçekten yapılacak bir şey yoktur. Bu tipleri, kendi bölgesinin adamlarından olan tacizci muharrem ne güzel tarif etmiş. Bunlar hasta ruhlu şizofren tiplerdir. Yalanın ve iftiranın envai çeşidi bunlardadır. Ama, eski günler geride kaldı. Artık yaptıkları kötülüklerin hiç bir çeşidi cezasız kalmayacak. Analarından emdikleri sütü burunlarından getirtmezsek NAMERT'iz. Yaptıkları hiçbir şey yanlarına kâr kalmayacak. LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'dır.
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