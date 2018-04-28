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Alçak sözler: Seçimlerde sayın Öcalan'ı...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin teröre hizmet ettiğini bir kez daha kanıtladı. Buldan, "Oy kullanırken aklınıza Abdullah Öcalan gelsin" dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:54
Alçak sözler: Seçimlerde sayın Öcalan'ı...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran erken seçimlerine ilişkin skandal bir konuşma yaptı.

"AKLINIZA ÖCALAN GELSİN"

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Buldan şu skandal ifadeleri kullandı:

 “Sandık başına gittiğinizde elinizi yüreğinize koyun, oyunuzu attığınızda aklınıza Selahattin Demirtaş gelsin, aklınıza Figen Yüksekdağ gelsin, aklınıza bu ilin tutuklu belediye başkanı gelsin. Elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu attığınız zaman aklınıza tecrit altındaki Sayın Abdullah Öcalan gelsin."

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 09:54
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