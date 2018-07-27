Adnan Oktar'ın ağabeyi Kenan Oktar'dan skandal sözler

Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar, kardeşine yapılan operasyonla ilgili skandal açıklamlarda bulundu. Adnan Oktar'ı ve kediciklerini savunan kardeş Oktar, Adnan Oktar'ı alim olarak tanımlarken kedicikleri ise sahabeye benzetti.



Kenan Oktar, Beyaz Magazin canlı yayınında şunları söyledi;



"ALLAH TAKİP EDİYOR"

Sizin zor bir göreviniz var mı? Yok. Burada Allah takip ediyor, peygamber, ruhaniler, evliyalar takip ediyor ve burada Allah'ın büyük bir kudretini görüyoruz. Peygamberimiz de kılıçta taşıyordu.

"EN BÜYÜK DİN ALİMİDİR"

Adnan Oktar en büyük din alimidir. 40 yıldır yazdığı eserlerde yanlış bulabiliyor musunuz? Adnan Oktar'a iftira atıyorlar.

"KEDİCİKLERİN HEPSİ SAHABE GİBİ"

Hanım kardeşlerimizin hepsi sahabe gibiler. Son derece cesaretli yürekli insanlar. Kedicik demeyin onlar yüksek ahlaklı insanlar.

FETÖ ADNAN HOCA'YI SEVMEZ

Adnan Oktar'a yapılan İngiliz derin devletinin yaptığı bir komplodur. FETÖ'nün yaptığı bir komplodur. Adnan hoca FETÖ'yü sevmez, FETÖ'de Adnan hocayı sevmez. Sözlerinde bir ironi var. Adnan hoca cesur bir şekilde FETÖ'ye karşı. Adnan hoca bu dönemin en büyük alimidir.