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Korona Virüs Skandal! Sinovac yerine fazla dozda Biontech aşısı uyguladığı iddia edilen hemşireye inceleme başlatıldı
Korona Virüs

Skandal! Sinovac yerine fazla dozda Biontech aşısı uyguladığı iddia edilen hemşireye inceleme başlatıldı

Konya'da bir sağlık merkezinde Sinovac aşısı olması gereken Semiha Işık isimli vatandaşa yanlışlıkla fazla dozda Biontech aşısı uyguladığı iddia edilen hemşire hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 21:17:00 -
Skandal! Sinovac yerine fazla dozda Biontech aşısı uyguladığı iddia edilen hemşireye inceleme başlatıldı

Konya'da, sağlık merkezine Sinovac aşısı olmaya gelen Semiha Işık'a, yanlışlıkla fazla dozda Biontech aşısı uyguladığı iddia edilen hemşire hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

Semiha Işık, dün, bir toplum sağlığı merkezine giderek 'Sinovac' aşısı olmak istedi. İddiaya göre, hemşire de Işık'a, aşıyı uygulayıp gönderdi. Akşam saatlerinde aşıların sayımı yapıldığında Işık'a, Sinovac yerine yanlışlıkla fazla dozda Biontech aşısı yapıldığı belirlendi.

Taburcu edildi

Bunun üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Işık'ı, kontrol amaçlı Konya Numune Hastanesi'ne götürdü. Burada müşahede altına alınan Işık, yapılan tetkiklerinde ve kontrollerinde sağlık durumunun iyi olması üzerine bugün taburcu edildi.

Hemşire hakkında inceleme başlatıldı

İl Sağlık Müdürlüğü, yanlış aşı uygulayan hemşire hakkında inceleme başlattı. Fazla uygulanan dozun ne kadar olduğu da yapılacak inceleme sonucu tespit edileceği öğrenilirken; taburcu olan Işık'ın da yine filyasyon ekipleri tarafından sürekli kontrol edileceği belirtildi.

 

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