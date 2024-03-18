Skandal seçim tehdidi: Ben seçmezseniz ülke kan gölüne döner

ABD’deki başkanlık seçimine yeniden aday olan eski Başkan Donald Trump konuşma yaptığı seçim mitinginde skandal ifadeler kullandı. Trump, seçilememesi durumunda ülkenin kan gölüne döneceğini iddia etti.

ABD’de eski Başkan Trump, kasım ayında yapılacak seçimde yeniden aday oluyor. Aday olmak için yeterli delege sayısına ulaşan Trump, Ohio’da düzenlenen mitingde skandal ifadeler kullandı.

Başkanlık seçimlerinin ABD tarihindeki "en önemli tarih" olacağını savunan Trump, Beyaz Saray için yürüttüğü kampanyayı ülke için bir dönüm noktası olarak resmetti.

ABD otomobil endüstrisine yönelik tehditlerle ilgili konuştuğu sırada, seçilememesi halinde ülkenin "kan golüne döneceğini" belirtti.

Çinlilerin Meksika'da araba üretip Amerikalılara satma planlarını eleştiren Trump, "Sınırdan geçen her bir arabaya yüzde 100 gümrük vergisi koyacağız ve ben seçilirsem bu arabaları satamayacaksınız." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trump, "Şimdi eğer seçilemezsem tüm ülke için bir kan gölü olacak, bu en azı olacak, ülke için bir kan gölü olacak. Bu en azı olacak. Ama o arabaları satamayacaklar." diye konuştu.

Trump'ın ekibinden ilk açıklama

Trump’ın sözleri büyük tepki çekerken yeni bir açıklama geldi. Trump’ın kampanya ekibi sözcüsü Karoline Leavitt önceki akşam bir açıklama yaparak eski başkanın sözleriyle otomotiv sektörünü kast ettiğini belirtti ve “(Joe) Biden’ın politikaları otomotiv endüstrisi ve işçileri için bir kan gölü yaratmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bıden cephesinden yanıt

Öte yandan Trump’ın “Seçilemezsem ülke kan gölüne dönecek” sözlerine Biden cephesinden tepki geldi.

ABD Başkanı Biden’ın kampanya ekibi sözcülerinden James Singer, konuya ilişkin açıklamasında, 'Trump'ın bu olduğunu' belirterek, "O (Trump) bir başka 6 Ocak istiyor. Ama Amerika halkı, ona bu kasım ayında yeni bir seçim yenilgisi verecek çünkü onun aşırılığını, şiddete olan sevgisini ve intikama olan susamışlığını reddetmeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.