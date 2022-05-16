Skandal sansür: Torunları İsmet İnönü'nün kemiklerini sızlattı!

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Akit TV'de yayınlanan Feridun Erdoğral'ın moderatörlüğündeki Kayıt Dışı Tarih'te Tarihçi Yazar Mustafa Armağan çarpıcı bilgiler aktardı.

Tarihçi Armağan, İsmet İnönü'nün torunları tarafından yönetilen İnönü Vakfı'nın skandalını gün yüzüne çıkardı.

İnönü Vakfı, İnönü'nün hatıratını sansürledi

İsmet İnönü’nün hatıratından cümleler çıkarıldığını açıklayan Mustafa Armağan, yeni baskıda "Millet sizin düşmanınızdır" ifadesinin sansürlendiğini belirtti.

Yeni baskıda tepki toplayan cümleleri çıkarıldı

"Bundan 10 sene önce bir tartışma oldu. İsmet İnönü'nün subaylara 'Unutmayın, millet sizin düşmanınıdır' diye bir sözü var. Bu Meclis'te de, başka yerlerde de bir ara gündeme geldi." diyen Armağan, "Geçen İnönü'nün hatıratının yeni baskısını aldım. Baktım o cümleyi çıkarmışlar. Yazıklar olsun. Adamın her gündeme gelen sözünü çıkarırsanız, öyle bir hatırat olur mu ya!" tepkisinde bulundu.

Sözlerinin devamında Armağan, "İnönü Vakfı'nın yayınladığı ve sahibi olduğu hatırat, şu anda sansürlü" dedi.

"Siz hatıratlarda bile dürüst değilsiniz"

İsmet İnönü'nün torunları tarafından milletin aldatılmaya çalışıldığını aktaran Mustafa Armağan, "Ya kimi aldatıyorsunuz. Bize dürüstlük taslamayın. Bize 'Biz tarihi bütün objektifliğiyle yazıyoruz' diye hava atıyorlar. Bu mu sizin objektifliğiniz! Siz hatıratlarda bile dürüst davranmıyorsunuz" tepkisini dile getirdi.

"Kim bilir neleri sansürlediler"

İşlerine gelmediği takdirde malum kesimin gerçekleri gizlemeye çalıştığını aktaran Armağan şu ifadelerde bulundu:

"Hatırattaki bir cümleye tahammül edemeyen kim bilir arşivlerde neleri sansürlemiş, üstünü kapatmış, yok etmiş ve nelerin gündeme gelmesini engellemiştir. İster istemez bunu düşünüyoruz."

"Kimseyi kandıramazsınız"

Programın devamında İsmet İnönü'nün eşini, çocuk katili Yunanistan Başbakanı Venizelos'un koluna taktığını aktaran Armağan, Cumhuriyet gazetesinde bile yayınlanan fotoğrafın inkar edildiğini dile getirerek, "Kimseyi kandıramazsınız. Hiçbir gerçeği sonsuza kadar saklayamazsınız" dedi.