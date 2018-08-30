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Skandal reklama Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

FETÖ'cü hainlere geçit vermeyen 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in ailesi, Şanlıurfa'da özel bir eğitim kursunun skandal reklamına tepki gösterdi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 18:57
Skandal reklama Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve Ömer Halisdemir'in görselinin kullanıldığı reklama ilişkin tepkisini yineledi.

'Halisdemir Ailesi’nden Kamuoyu Açıklaması' başlığı ile yayınlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Şehit Ömer Halisdemir’in adı savunma sanayisinden, kara, deniz ve hava lojistik hizmetlerine, medya yayıncılığından finansal hizmetlere, bilimsel ve sınai incelemeden, eğitim öğretim alanına, hukuki hizmetlerden mühendislik hizmetlerine, tıbbi alandan enerjiye kadar birçok sektörde şehidin ismi üzerinden kazanç sağlamaya çalışan kötü niyetli kişilere engel olmak amacıyla tescillendi.

HUKUKİ YAPTIRIMI OLACAK

Türk Patent ve Marka Kurumunun Ömer Halisdemir’in adını tescillemesiyle artık şehidimiz üzerinden kötü niyetle maddi kazanç elde etmek isteyenler için hukuki ve cezai yaptırımlar söz konusu olacaktır. Devletimiz şehidine sahip çıkmış, ailesini ve ismini bu tescil ile koruma altına almıştır."

Öte yandan Urfa’da Ömer Halisdemir’in fotoğrafını reklam malzemesi yapan özel bir eğitim kursunun ilgili de yasal işlem başladığı belirtildi.OMER HALISDEMİR

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 18:57
  1. Ömer Halisdemir
  2. 15 Temmuz
  3. Şanlıurfa
  4. Soner Halisdemir

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