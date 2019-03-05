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Küstah 'doktor'a kötü haber! Disiplin süreci başlatıldı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde görev yapan Dr. Pınar Türkoğlu’nun sosyal medya hesabından tedaviye gelen tesettürlü hastalarını, "Söyleyecek bir şey bulamıyorum" notuyla paylaşmasına tepkiler çığ gibi büyürken İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından da konuya ilişkin açıklama yapıldı.

05 Mart 2019 Salı 13:23
Küstah 'doktor'a kötü haber! Disiplin süreci başlatıldı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde görevli Dr. Pınar Türkoğlu’nun sosyal medya hesabından tedaviye gelen tesettürlü hastalarını, "Söyleyecek bir şey bulamıyorum" notuyla paylaşmıştı. Küstah paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü.

Söz konusu skandal paylaşım ile ilgili İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü hasta haklarına, hasta bilgilerinin gizliliğine ve kişisel verilerin korunması ile özel hayatın mahremiyetine büyük hassasiyet göstermektedir. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde görevli Araş. Gör. Pınar Türkoğlu hakkında, kişisel sosyal medya hesabında yer alan bir fotoğraf paylaşımı ile ilgili İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünce 05.03.2019 tarihinde disiplin ve cezai açıdan gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla sunarız.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü"

 

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:23
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YORUM YAZ

  • AlperAlper26 dk önce
    BuKuranda nerde geçiyor?Kendi kafasından din uydurup,bir de İslama yapıştıranların,halini görüyoruz.Ülkede,Alhahın açıkca haram kıldığı,faiz,kumar,emek sömürüsü,vb.tavan yapmış,kimsenin umurunda değil ama kanının örtüsü,istismar da istismar,önce erkekler kendilerine bi çeki düzen...
  • AbdullahAbdullah33 dk önce
    Bu adamların ya da kadınların herhangi bir gizliliği bozulmamış ki. Erkek mi kadın mı o bile belli değil. Boşuna ceza vermişler.

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