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Müslüman siyasetçi hakkında küstah paylaşım! "Kongreyi havaya uçurabilir"

ABD Temsilciler Meclisinin ilk kadın Müslüman üyelerinden Filistin asıllı Rashida Tlaib, kendisi için "Kongreyi havaya uçurabilir." diyen Cumhuriyetçi yerel siyasetçiye tepki gösterdi. Tlaib, Müslüman karşıtı söylemlerin Trump'ın sahip çıktığını söyledi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 08:46
Müslüman siyasetçi hakkında küstah paylaşım! "Kongreyi havaya uçurabilir"

ABD Temsilciler Meclisinin ilk kadın Müslüman üyelerinden Filistin asıllı Rashida Tlaib, İslamofobik paylaşımı kamuoyunda yayılan Florida'da görevli Cumhuriyetçi yerel bir siyasetçiye Twitter hesabından yanıt verdi.

"Kongreyi havaya uçurabilir"

Kendisi hakkında, "O tehlikeli biri, onun Kongreyi havaya uçurması ve şehit olması beni şaşırtmazdı." ifadesini kullanan Cumhuriyetçi belediye komisyon üyesi Anabelle Lima-Taub'a tepki gösteren Tlaib, İslamofobik söylemlere dikkati çekti.

Trump'ı işaret etti

Tlaib, Lima-Taub'a hitaben, "Bu nefret içerikli Müslüman karşıtı söylem kendi kendine oluşmuyor, Başkan (Trump) bu söyleme sahip çıktı ve Cumhuriyetçiler de bununla gayet mutlular." açıklamasını yaptı.

Facebook hesabındaki paylaşımını kısa süre sonra silen Lima-Taub ise yerel medyada başlayıp ulusal medyaya yansıyan paylaşımı nedeniyle kendi partisi dahil birçok kesimden tepki topladı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Florida Bölgesi de yazılı bir açıklama yaparak Anabelle Lima-Taub'u istifaya çağırdı.

Ocak ayı başında Kongrede yemin ederek resmen görevine başlayan Rashida Tlaib, ABDBaşkanı Donald Trump hakkında küfür niteliğinde ifadeler içeren bir açıklama yapmış ve bunun üzerine özellikle Cumhuriyetçi kesimlerin eleştirilerine maruz kalmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 08:46
  1. Rashida Tlaib
  2. ABD
  3. Trump

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