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Skandal patladı... Bakan Collomb'ı sorguya çektiler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 1 Mayıs gösterilerinde bir protestocuyu döven korumasının işine son verilmesinin ardından İçişleri Bakanı Gerard Collomb parlamentoda ifade verdi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:01
Skandal patladı... Bakan Collomb'ı sorguya çektiler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koruması Alexandre Benalla'nın, 1 Mayıs gösterilerinde bir protestocuyu dövdüğüne ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasıyla ülkede yaşanan skandalın ardından İçişleri Bakanı Gerard Collomb bugün parlamento komisyonunda ifade verdi.

Le Monde gazetesinin internet sitesinde geçen hafta yayınlanan ve Benalla'nın, gösteriler sırasında sivil bir görevli olmasına karşın polis kaskı takarak bir protestocuyu dövdüğü anları gösteren görüntülerden 2 Mayıs itibarıyla haberi olduğunu belirten Collomb, konuyla ilgili olarak kendisinin savcıları bilgilendirmediğini söyledi.

Collomb, bakanlık çalışanlarının görüntüleri kendisine izlettiğini belirtirken, "(Çalışanlar) polise haber verdiklerini ve Cumhurbaşkanı'nın kabinesine uyarı yapıldığını söylediler ki doğru olan buydu, çünkü idari ya da hukuki olarak alınacak gerekli önlemlerin hiyerarşinin tepesinde olması uygun olacaktır" ifadesini kullandı.

Görüntülerin Le Monde'da yayınlanmasına kadar konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Macron'a herhangi bir şey söylemediğini kaydeden İçişleri Bakanı, Benalla'nın o gün güvenlik önlemlerine sadece bir gözlemci olarak katılması gerektiğini ve gösterilere müdahil olmaması için bir polis memuru eşliğinde orada bulunduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:01
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  4. Alexandre Benalla
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