Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Skandal olay! Yurttaki kızları politikacılara pazarlamış

ABD'deki üniversitede yurt sorumlusu kadının, kız öğrencileri yurt masraflarını karşılayabilmeleri için iş adamları ve politikacılara pazarladığı ortaya çıktı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 23:44
Skandal olay! Yurttaki kızları politikacılara pazarlamış

ABD'nin Georgia eyaletinde, Fort Valley Üniversitesinde okuyan kız öğrencilerin kaldığı öğrenci yurdunda cinsel ilişki skandalı patlak verdi.

İddiaya göre yurdun sınıflandırma sorumlusu Alecia Johson, yurda gelen kız öğrencilere, yurt masraflarını karşılamaları için para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için politikacılar ve iş adamları buldu

İddiaların ortaya çıkmasında sonra okul yönetimi ve polis olay ile ilgili soruşturma başlatınca Alecia görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

KIZLARIN AKIBETİ BELİRSİZ

Alecia'nın avukatı ise müvekkilinin 14 yıldır yurtta çalıştığını ve şimdiye kadar yanlış hiçbir şey yapmadığını söyleyerek suçsuz olduğunu iddia etti.

Yurt yönetimi herhangi bir cinsel tacize kesinlikle taviz vermeyeceklerini belirtirken para karşılığı iş adamları ve politikacılar ile ilişkiye giren kız öğrencilerin yurt ile ilişkilerinin kesilip kesilmediği hakkında herhangi bir yorum yapılmadı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 23:44
  1. Polis
  2. İstifa
  3. Georgia
  4. Cinsel İlişki

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
    1. Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
    2. Ramazan ayının önemi nedir?
    3. Kadir Gecesi ne zaman?
    4. Devler Ligi'nde finalin adı: Real..
    5. Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra..
    6. Georges Melies kimdir? Google'dan..
    7. Televizyon, radyo, cd gibi cihazlardan..
    8. Telefon hatları çöktü! Bankalara çağrı..
    9. Payitaht Abdülhamid ödüle doymuyor
    10. Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata:..
    11. Tivubu çöktü, maçlar YouTube'dan..
    12. Amel defterimizi herkes görecek mi?
    13. 40’lı yaşların üzerindeki yetişkinler..
    14. 'Hey Maşallah' mahkemelik oldu
    15. Skandal olay! Yurttaki kızları..
    16. İHH'dan dünyanın en neşeli yetimhanesi..
    17. Halime Hatun tarihte nasıl öldü?
    18. Yoksa çocuğunuz narsist mi?
    19. Topuklu ayakkabı sağlığı olumsuz..
    20. "Suçlu çocuk yok, suça itilmiş çocuk..
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Selahattin Demirtaş: Abdullah Gül'le görüşenler...
    Selahattin Demirtaş: Abdullah Gül'le görüşenler...
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Melih Gökçek CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
    Melih Gökçek CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Deniz Baykal muamması son buldu!
    Deniz Baykal muamması son buldu!
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...