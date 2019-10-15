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ABC kanalından 'iftira' sonrası Türkiye açıklaması: Pişman olduk!

Türkiye'nin terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine yürütülen kara propagandaya, ABD'li haber kanalı ABC de destek oldu. Küstah kanal silah tanıtımında kaydedilen görüntüleri harekat sırasında çekilmiş gibi yayımladığı için 'pişman' olduğunu açıkladı.

15 Ekim 2019 Salı 07:32
ABC kanalından 'iftira' sonrası Türkiye açıklaması: Pişman olduk!

Amerikan haber kanalı ABC'nin silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı video görüntülerini, harekat sırasında kaydedilmiş gibi servis etmesine ilişkin ülke basınına açıklama yaptı.

"Pişmanız"

Gizmodo haber sitesine elektronik posta aracılığıyla açıklamada bulunan kanal sözcüsü,  Suriye sınırında diye yayımladıkları görüntülerin "doğruluğuna ilişkin şüphe ortaya çıkınca yayımdan kaldırdıklarını" ve "hatadan dolayı pişman olduklarını" belirtti.

Görüntüleri "Suriye'de kıyım" diye sundular

Amerikan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı video görüntülerini, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etti.

Alt bantta "Suriye'de kıyım" yazılı haberi aktaran sunucu, "Burada yer alan görüntülerde, Türk ordusunun Suriye'nin bir sınır kasabasında Kürt sivilleri bombaladığı görülüyor. Türkiye'nin desteklediği savaşçıların, Amerikan müttefiki olarak DEAŞ'a karşı savaşan Kürtlere karşı korkunç zulüm uyguladığına ilişkin haberler geliyor." ifadesini kullandı.

Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleştirilen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği anlaşıldı. Televizyon kanalının görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşıldı.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 07:32
  1. ABC kanalı
  2. Türkiye
  3. suriye

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  • Trabzonlu Trabzonlu 12 dk önce
    Sadece pişman değilsiniz ki birde sıfatınız var,o.ç pişmansınız siz

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