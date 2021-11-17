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Korona Virüs Skandal! Küçük çocuğa grip aşısı diye yanlışlıkla Covid aşısı yaptılar
Korona Virüs

Skandal! Küçük çocuğa grip aşısı diye yanlışlıkla Covid aşısı yaptılar

Tüm dünyada olduğu gibi aşı için kademeli olarak yaş sınırı düşürülen Japonya'da aşıda yasal yaş sınırının altında olan bir çocuğa, yanlışlıkla grip aşısı yerine Covid-19 aşısı yapıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 13:04:00 -
Skandal! Küçük çocuğa grip aşısı diye yanlışlıkla Covid aşısı yaptılar

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı uygulama yaşı, kademe kademe düşürülüyor. Bu kapsamda yaş ve üzerine aşı yapılan Japonya'da, yaş sınırın altında olduğu öğrneilen bir çocuğa yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldı. Söz konusu çocukta şu an için herhangi bir komplikasyonun görülmediği kaydedildi.

Grip aşısı olmak üzere Utsunomiya şehrindeki bir sağlık kurumuna giden 12 yaş altındaki bir çocuğa yanlışlıkla Covid-19 aşısı uygulandığı ortaya çıktı. Dün sabah yaşanan olayda hemşirenin grip ve Covid-19 aşılarının farklı renkteki şırıngalara konulmasına rağmen doktora yanlış şırıngayı verdiği öğrenilirken, hatanın enjeksiyonun ardından fark edildiği belirtildi. Hatalı aşılamaya maruz kalan çocukta herhangi bir yan etki gözlenmediği ifade edilirken, yerel otoriteler olayın tekrarını önlemek üzere tüm sağlık kurumlarına uyarı yazısı gönderdi. Aşılamanın çocuklar üzerindeki etkileri hakkında yeterli bilimsel veri olmaması nedeniyle tepkiye neden olan hatalı uygulama ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Japonya'da yaş sınırı 12

Japonya şimdiye dek nüfusunun yaklaşık yüzde 76'sını tamamen aşılamış, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının 12 yaş ve üstüne uygulanmasına izin verilmişti. Son olarak aşı programının Şubat itibariyle 5 ila 11 yaş arasındaki çocukları kapsayacak şekilde genişletilebileceği kamuoyuna yansımıştı.

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