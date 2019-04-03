Skandal kararın arkasında FETÖ parmağı! İl Seçim Kurulu Başkanı Gürdal'ın eşi FETÖ savcısı çıktı!

FETÖ savcısı Mehmet Gürdal'ın eşi Müberra Gürdal'ın başkanlığındaki İstanbul il Seçim Kurulu, CHP'nin başvurusu üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bazı ilçelerde oyların yeniden sayımına ilişkin kararın yürütmesini tedbiren durdurdu.

İstanbul'da; Şile, Ataşehir, Fatih, Bayrampaşa, Beykoz ve Çatalca gibi bazı ilçelerde ilçe Seçim Kuruluları oyların yeniden sayımına ve geçersiz oyların gözden geçrilmesine ilişkin karar vermişlerdi.

CHP neden paniğe kapıldı?

Bu gelişme üzerine bazı ilçelerde sandıklar yeniden açılmış ve geçersiz oylar yeniden gözden geçirilmeye başlanmıştı. Bu durumdan panik olan CHP İstanbul İl Başkanlığı, akşam saatlerinde oyların yeniden sayılmasının durdurulması için İstanbul il Seçim Kurulu'na başvurdu.

FETÖ savcısı Mehmet Gürdal'ın eşi Hakim Müberra Gürdal başkanlığındaki İstanbul il Seçim Kurulu, bir çok ilçe Seçim Kurulu'nun kararını rağmen skandal bir şekilde CHP'nin başvurusunu kabul ederek oyların yeniden sayımını durdurdu. Kararın tedbiren verildiği belirtildi.

Oysaki 298 sayılı seçim kanununda oyların sayımının başladıktan sonra durulamayacağı şeklinde ifade bulunuyor. Sözkonusu Kanunda, 'Oyların sayımı ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikayet ve itirazlar işi durdurmaz.'deniyor.



İŞTE O SKANDAL KARAR

CHP'nin itirazı üzerine İstanbul İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurullarının aldığı oyların yeniden sayım kararını "kararlar incelenip kesinleşinceye kadar" durdurdu.

SEÇİM KANUNUNDA 'DURDURULAMAZ' HÜKMÜ YER ALIYOR

Oysaki seçim kanununda sayımlar durdurulamaz hükmü yer alıyor.



GÖZLER YSK'DA

Sayımın apar topar durdurulması gözleri YSK'ya çevirdi..



MADDE 99 – (Mülga: 8/4/2010 – 5980/32 md.)

Zarfların açılması oyların sayım ve dökümü



MADDE 100- (Değişik: 8/4/2010 – 5980/ 20 md.)

Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikayet ve itirazlar, işi durdurmaz.