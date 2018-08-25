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Skandal karar! Kadın ve erkekli konserlere karşı çıktığı için tutuklandı

Kabe-i Şerif’in ileri gelen imam hatiplerinden Şeyh Salih el Talip’in bir hutbesinde kadın ve erkeklerin birlikte konserlerde eğlenmelerinin dine uygun olmadığını belirterek tenkit etmesi üzerine skandal bir kararla tutuklandığı kaydedildi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:45

 Kabe İmam Hatibi Şeyh Salih el Talip, kadın erkek karışık konserleri tenkit ettiği için tutuklandı.

Kabe-i Şerif’in ileri gelen imam hatiplerinden Şeyh Salih el Talip’in bir hutbesinde kadın ve erkeklerin birlikte konserlerde eğlenmelerinin dine uygun olmadığını belirterek tenkit etmesi üzerine tutuklandığı kaydedildi. Suudi Arabistan’da vaizler ve din alimlerinin tutuklanma belgelerini yayımlayan ‘Düşünce Mahpusları’ sosyal medya savunucusu bir grup Twitter hesabından, geçen Pazar günü kadınlar ve erkeklerin karışık olarak konserlerde ve eğlence merkezlerinde bir araya gelip eğlenmelerini tenkit etmesi sebebiyle Mekke İmamı Hatibi ve Mekke Kadısı olan Şeyh Salih El Talib’i tutuklandığını yazdı.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Kabe Hatibi Şeyh Salih el Talip’in Suudi Kraliyet ailesini doğrudan tenkit eden bir konuşma yapmamasına rağmen Kraliyet ailesinin son zamanlarda kadınların toplum faaliyetlerine katılmaları konusunda kanunları gevşettiğine dikkat çekildi. Suudi Arabistan henüz tutuklama ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Tutuklama haberinin verilmesinden kısa süre sonra, haberi yayımlayan al-Talib's Engish ve Arabic Twitter hesaplarının durdurulduğu belirtildi. Suudi Arabistanlı bir insan hakları savunucusu olan Yahya Assiri, Kraliyet yetkililerinin nüfuz sahibi insanların toplum içindeki faaliyetlerini yakından takip ettiklerini söyledi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman geçtiğimiz Temmuz ayında CBS televizyonuna verdiği mülakatta, “Kadın ve erkeklerin bir arada bulunmasını yasaklayan kadın ve erkeklerin aynı iş yerinde birlikte bulunmasını kabul etmeyen aşırılıkçılarımız var. Bu fikirlerin çoğu Peygamberin zamanındaki hayat tarzıyla çelişiyor” demişti.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:45
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