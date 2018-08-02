Mahkemeden skandal karar! İngiliz teröriste beraat verildi
İngiliz mahkemesi, bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan YPG’ye katılan eski İngiliz askeri James Matthews hakkında beraat kararı verdi.02 Ağustos 2018 Perşembe 07:50
43 yaşındaki Matthews, Irak ve Suriye’ye giderek “terörizm eğitimi almakla” suçlanıyordu. Matthews, Kasım ayında Old Bailey Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkacaktı. Fakat dosyanın savcısı Tom Little dün mahkemeye “kanıt yetersizliği” iddiasıyla Matthews’ın hüküm giymesinin mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine Yargıç Andrew Edis, Matthews’ın suçsuz olduğuna hükmetti.
İNGİLİZLER TERÖR SAFLARINDA
Davanın açılmasının ardından Independent sitesine konuşan Matthews, Facebook’ta bir kadının kesilmiş kafasını elinde tutan bir DEAŞ üyesinin fotoğrafını gördükten sonra YPG’ye katılmaya karar verdiğini iddia etmişti. Matthews, YPG’ye katılmadan önce Suudi Arabistan’da askerlere İngilizce öğrettiğini söylemişti. İngiltere’den YPG’ye katılmaya gidenlerin sayısının 100 civarında olduğu tahmin ediliyor. DEAŞ’a katılan İngilizlerin sayısı ise 800’den fazla.
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