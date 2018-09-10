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Skandal karar! Amerika resmen açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington'da bulunan ofisini kapatma kararı aldığını açıkladı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 19:00
Skandal karar! Amerika resmen açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington ofisini kapatma kararı aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Yönetim, Kongrenin kaygıları bağlamında şu anda Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington ofisini kapatma kararı aldı" denildi.

DAHA ÖNCE UNRWA'YA YAPTIĞI MALİ YARDIMI DURDURMA KARARI ALMIŞTI

Öte yandan ABD yönetimi son olarak Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yaptığı mali yardımları tamamen durdurma kararı almıştı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 19:00
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  2. Filistin
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