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Kanal D dizisinde skandal! "Muhteşem İkili" dizisinde Yahudi Sembolleri

Aydın Doğan'ın elindeyken görmeye alışkın olduğumuz skandallarına bir yenisini ekleyen Kanal D'nin, "Muhteşem İkili" isimli dizisinde Yahudi sembolleri kullanıldı.

09 Aralık 2018 Pazar 16:54
Kanal D dizisinde skandal! "Muhteşem İkili" dizisinde Yahudi Sembolleri

Eğlence sektörünü avucunun içinde tutan Yahudiler, yıllardır Türkiye'deki dizilere de musallat oldu. Son olarak Kanal D'de yayına gelen "Muhteşem İkili" isimli dizide, duvarlara asılan Yahudi sembolü dikkat çekti. Türkiye'nin menfaatine olan her gelişmeye muhalif, zararına olan her durumu destekleyen tetikçi odatv'nin yazarlarından Rafael Sadi, "Kanal D'nin sevilen yeni dizisi "Muhteşem İkili"de Yahudi Sembolleri görmek beni oldukça şaşırttı." diye yazdı. 

Rafael'i mutlu etti

"Türkiye basın sektürünün önemli bir kısmına Yahudi ve İsrail karşıtlığı adeta bir devlet politikası olarak yansırken, beğenerek izlediğim bu dizinin 5. bölümünde Yahudi sembolleri görmek beni heyecanlandırdı." yazarak mutluluğunu ve dile getiren odatv yazarı, Yahudi sembollerinden birinin kapıda asılı olan "Mezuza" olduğunu ifade etti. 

Mezuza'nın her Yahudi evlerindeki kapıya asıldığını söyleyen odatv yazarı, "Eve giriş ve çıkışta bu mezuza dua ile öpülür." bilgisini verdi.  

Yahudi Bayramı'nda Hanukiya posteri!

odatv kalemşörü, şunları yazdı:

"İkinci sembol ise daha da manidar. MKC'nin evinde kalmak zorunda kalan Yağmur'a verdiği yatak odasının duvarında koca bir "Hanukiya" posteri asılı. Hem de Hanuka Bayramı başında yayınlanan bölümde.

Hoş buldum, çünkü Yahudi düşmanlığının kol gezdiği Türkiye'de sanki bir yumuşama mesajı gibi algıladım. En azından algılamak istedim. İlginç, çünkü bu yayın ile bazı odakların uyandırılacağını da düşünebiliyorum. Hatta bu dekorların bulunmasından sorumlu tutulacak çalışanların da ekmek parası ile oynamamış olmayı da umut ediyorum."

Adeta propaganda yaptı!

Kanal D'nin dizisinde Yahudi sembollerinin kullanılmasının yanı sıra, olayı duyuran odatv yazarı Rafael Sadi'nin bu skandalı aktarırken mutlu olduğunu ifade etmesi, Siyonist güçlerin medyadaki varlığını bir kez daha sorgulattı. 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 16:54
  1. Mezuza
  2. Hanukiya
  3. Muhteşem İkili
  4. odatv
  5. Rafael Sadi

YORUM YAZ

  • Izzet GünerIzzet Güner39 dk önce
    Allah yahudi milletinin kökünü kurutsun inşallah.
  • Yusuf ZiyaYusuf Ziya47 dk önce
    Bu şerefsizlerin de sonu gelecek.
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