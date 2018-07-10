Skandal 'İsrail' açıklaması: Amca çocukları

Suudi Arabistan Veliahtı'nın ‘İsrail'in de kendi topraklarına sahip olma hakkı olduğu' yönündeki sözleriyle gündeme gelen "yüzyılın anlaşması" kapsamında Arap- İsrail ilişkileri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Son olarak Ürdün Turizm Bakanlığı koltuğuna yeni oturan Lina İnab, Abdülhamid Şuman Kültür Forumu’nda yaptığı konuşmada, İşgalci İsrail ve Ürdün’deki otel sektörünün işleyişini mukayese ederken konuşma arasında birçok defa İsrailliler için “Amca çocukları” ifadesini kullandı.

Ürdünlü bakanın kullandığı bu çirkin sözlerin, son zamanlarda gündemden düşmeyen ve şu ana kadar perde arkasında gizli görüşmelerle yürütülen İsrail-Arap ilişkilerinin artık açıkça yürütüldüğünü gösteren önemli bir delil olarak değerlendirildi.

SİYONİSTLER SENİN AMCA ÇOCUKLARINDIR



İsrail’le normalleşme sürecinin bir parçası olarak değerlendirilen Ürdünlü bakanın sözlerine sosyal medya üzerinden tepkiler büyüyor.

‘Hale Ebu Leyla’ isimli bir kullanıcı bakana, “Onlar senin amca çocukların, bizim değil” diyerek tepkisini gösterdi.

Diğer kullanıcı ise, “Bakan, bu sözleri söylerken kimden cesaret alıyor. Ürdün’ün mü Siyonist İsrail’in bakanı mı belli değil” diye yazdı.

İSRAİL İLE BİRÇOK ORTAK ÇIKARIMIZ VAR



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Amerikan dergisi Atlantic ile yaptığı söyleşide İsrail'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Prens Muhammed "İsrail ile birçok ortak çıkarımız var. Barış sağlanırsa, İsrail ve Körfez İşbirliği Konseyi arasında birçok çıkar söz konusu olur" demişti.

Prens "İsraillilerin atalarından kalma yurtlarında ulus devlet çatısı altında yaşama hakkı olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna ise "Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin ve Filistinlilerin hakkıdır. Fakat istikrar sağlamak ve ilişkileri normalleştirmek için bir barış anlaşmamız olmalı" sözleriyle yanıt vermişti.

"ARAP ÜLKELERİ İLE GİZLİ İLİŞKİLEMİZ VAR"



İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İsaril'in birçok Arap ve Müslüman ülkeyle gizli ilişkileri olduğunu fakat karşı tarafın isteğiyle ülkelerin isimlerini vermediklerini söylemişti.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz Pazar günü İsrail radyosunda yaptığı konuşmada, "Birçok Arap ve Müslüman ülkeleri ile gizli ilişkilerimiz var" demişti.

Steinitz, Riyad'la ilişkiniz var mı sorusuna verdiği cevapta, "Genellikle bu ilişkilerin gizli kalmasını isteyen karşı taraf oluyor" dedi. Steinitz sözlerini şöyle sürdürdü: "İster Suudi Arabistan, ister diğer Müslüman ülkeler olsun İlişkiler gelişirken karşı tarafın isteğine saygı duyuyoruz"

Kaynak: Milli Gazete