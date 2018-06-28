Skandal iş ilanı! Tepki yağdı...
Destek Yayınevi, bir internet sitesinde yer alan personel ilanında, “Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır” mesajına yer verdi.28 Haziran 2018 Perşembe 15:06
Destek Yayınlarının bir internet sitesinde yer alan ‘muhasebe personeli’ ilanında başörtülülere yönelik skandal bir ayrımcılık yapıldı. İlanda, “Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır” denildi.
İLAN KALDIRILDI, PERSONEL İŞTEN ÇIKARILDI
Skandal ilana nefret suçu işlendiği ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle tepki yağdı. Gelen tepkiler üzerine söz konusu ilan yayından kaldırıldı. İlanı veren personelin görevden alındığı bildirildi.
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