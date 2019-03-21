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Skandal iddia: ABD işgal altındaki Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyacak

Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin işgal altındaki Golan Tepeleri'ni terör devleti İsrail'in toprağı olarak tanıyacağı iddia edildi.

21 Mart 2019 Perşembe 16:33
Skandal iddia: ABD işgal altındaki Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyacak

ABD yönetiminin işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail'intoprağı" olarak tanıyabileceği iddiası ortaya atıldı.

Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, ABD yönetiminin gelecek hafta Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyabileceği öne sürüldü.

Gazeteye konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli yetkili, ABD'nin Golan Tepeleri'nde "İsrail'inegemenliğini" tanımaya ilişkin kararını Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta Washington'a yapacağı ziyaret sırasında açıklayabileceğini ileri sürdü.

Haberde ayrıca, Trump yönetiminin Golan'ı "İsrailtoprağı" olarak tanıması halinde 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde Netanyahu'nun elini güçlendirebileceği belirtildi.

Netanyahu, dün İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı ortak basın toplantısında uluslararası topluma Golan Tepeleri'ni "İsrail'inparçası" olarak tanımaları çağrısı yapmıştı.

Resmi ziyaret kapsamında Washington'a gidecek olan Netanyahu, 25 Mart’ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı DonaldTrump ile görüşecek. Trump ile Netanyahu 26 Mart'ta da yine Beyaz Saray'da akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Golan Tepeleri hareketliliği

İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak erken seçim öncesi Netanyahu yönetimi, Washington'u işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrailtoprağı" olarak tanıması için ikna etmeye çalışıyor.

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Başbakan Netanyahu ile 11 Mart'ta Golan Tepeleri'ne gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, "Golan Tepeleri'nin İsrail'in toprağı olarak tanıması için ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilirim. Buranın bugün ve sonsuza dek İsrail'in bir parçası olarak tanınması için çalışmalara başlayacağım." demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının 13 Mart'ta yayımladığı 2018 İnsan Hakları Raporunun İsrail bölümünde, daha önce "işgalaltında" şeklinde tanımlanan Golan Tepeleri için ilk kez "İsrail kontrolündeki" ifadesinin kullanılması dikkat çekmişti.

 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:33
  1. Golan Tepeleri
  2. ABD
  3. Binyamin Netanyahu
  4. Netanyahu
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  7. İsrail

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