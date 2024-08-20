Skandal hareket! Maç esnasında bunu da yaptı: Hakem görür görmez oyundan attı... Yüzlerce kişi vardı

Güney Amerikalı futbolcu Sebastian Munoz'un başına gelen olay, futbol dünyasında nadir görülen ancak oldukça tartışmalı bir durumu gözler önüne serdi. Copa Peru maçında, Atletico Awajun ile Cantorcillo FC karşılaşmasının 71. dakikasında Munoz, korner kullanmadan hemen önce saha kenarında tuvalet ihtiyacını gidermeye karar verdi.

Yok artık dedirten hareket!

Bu davranışı, rakip takım oyuncusunun dikkatini çekti ve hakemin uyarılmasıyla sonuçlandı. Hakem, hiç tereddüt etmeden Munoz'a kırmızı kart gösterdi. Munoz, başta bu karara itiraz etmeye çalışsa da, hakem kararını değiştirmedi ve oyuncuyu sahadan gönderdi.

Bu olay, futbol tarihinde benzer durumların yaşandığı tek örnek değil. 2017 yılında İngiltere National League'de Salford kalecisi Max Crocombe, maç sırasında benzer bir davranışta bulunduğu için oyundan atılmıştı. 2016'da ise Mansfield forvetı Adi Yussuf, tribün arkasında ihtiyacını giderdiği için beş maç men cezası almıştı. Hatta dünyaca ünlü kaleci Jens Lehmann, 2006 yılında bir Şampiyonlar Ligi maçında reklam panosu arkasında benzer bir durumda yakalanmıştı.

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