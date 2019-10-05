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Sünnet düğünündeki skandal görüntüler ile ilgili harekete geçildi!

Çocukların gözü önünde yarı çıplak kadının dans ettiği ve büyük tepki çeken skandal sünnet düğünüyle ilgili yapılan suç duyurusunun ardından etkinliği düzenleyen 3 aile ferdi hakkında gözaltı kararı verildi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 10:23
Sünnet düğünündeki skandal görüntüler ile ilgili harekete geçildi!

Geçen haftalarda bir köy meydanında düzenlenen düğünde bir kadının 'twerk' dansı yapması sosyal medyada tepki çekmiş ve bunun üzerine savcılık harekete geçmişti. Yapılan araştırma sonucunda İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen köy düğününde 3 dansöz olduğu belirlendi.

Aile fertleri için gözaltı kararı verildi

Sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K, annesi T.K, ve amcası H.K hakkında gözaltı kararı çıktı. Söz konusu aile fertlerinin yarın savcılığa giderek ifade vereceği öğrenildi.

Çocuğa koruma kararı

Savcılıkça ayrıca sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocukla ilgili koruma kararının verildiği öğrenildi. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün de konuyu müdahil olarak takip etmeye başladığı öğrenildi. Soruşturma 'cinsel taciz', 'aile hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmeme' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından yürütülüyor.

Ne olmuştu?

Sosyal medyada paylaşılan bir sünnet düğünü videosu görenleri şok etmişti. Çünkü videoda klasik sünnet düğününden farklı bir görüntüler vardı. İzleyenleri hayretler içinde bırakan paylaşımda bir kadının twerk yaptığı görülmüştü.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 10:23
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