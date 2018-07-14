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Çin'den skandal görüntüler! Müslüman kadınların iffetine de dokunmaya başladılar

Ülkede yaşayanları akıl almaz bir şekilde fişleyen ve her anlamda takip ederek yaşayan bir distopya örneği olma yolunda giden Çin sonunda Müslüman kadınların iffetine de el uzatmaya başladı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 08:44
Çin'den skandal görüntüler! Müslüman kadınların iffetine de dokunmaya başladılar

İngiltere merkezli Documenting Oppression Against Muslims’in (DOAM) sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere göre, Çin polisi Doğu Türkistanlı kadınların eteklerini kesiyor.

Uluslararası kuruluşların, ve süper güç devletlerin görmezden geldiği zulümler bölgede yaşayan Müslümanlar’ı bunaltmış durumda. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında çok tepki aldı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 08:44
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