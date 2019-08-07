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İstanbul’da skandal görüntüler! Engelliler için eziyete dönüştü

İstanbul'da görme engelli bireylerin sosyal yaşamlarındaki ihtiyaçlarını bağımsız olarak giderebilmeleri için yapılan "engelli takip yüzeyi" engelliler için adeta bir eziyete dönüştü.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:33
İstanbul’da skandal görüntüler! Engelliler için eziyete dönüştü

Görme engellilerin sosyal yaşamlarındaki ihtiyaçlarını bağımsız olarak giderebilmeleri için yapılan "engelli takip yüzeyi" engelliler için eziyete dönüştü. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde yüzeyin üstüne bazı esnaflar masa sandalye koyarken, bazen de araç sürücüleri araçlarını bu yüzeyin üstüne park ediyor. "Engelli takip yüzeyi"nin üstüne beton saksı bile koyulduğu görülüyor.

Ümraniye'de aynı sokakta bulunan 3 kafe masa ve sandalyeleriyle görme engelliler için oluşturulan "engelli takip yüzeyini" işgal ediyor. Kaldırımlarda ve yollarda bulunan sarı renkteki "görmeengelliyolu" olarak tabir edilen "engellitakipyüzeyi" Ümraniye'de ve Bakırköy'de esnaflar ve araçlar tarafından işgal ediliyor.

 

Ümraniye'de bulunan Bahçevan Sokak üzerinde 3 kafe masa ve sandalyelerinin bu alanların üzerine koydu. Esnaflardan biri olan Necmettin Er, "Burada bir kabahatimiz var, genelde boş olduğu için biz buraya koyuyoruz" dedi.

Beton saksı koymuşlar

Ümraniye'de bulunan bir diğer sokak Çiftlik Sokak'ta ise beton bir çiçek saksısının yine bu takip yüzeyi üzerinde bulunduğu görülüyor. Yeşil Sokak'ta ise araçlar bu alanları engelleyecek şekilde kaldırıma park ediyor. Bu durum görme engelli yayaları trafiğe açık olan yolda yürümek zorunda bırakarak adeta kazaya davetiye çıkarıyor.

Bakırköy'de esnaf işgali

Benzer sahneler Bakırköy'ün ara sokaklarında da bulunuyor. Yine görme engellilerin yolunu işgal edecek şekilde park edilmiş araçlar bulunuyor. Bakırköy Filiz Sokak'ta ise bir esnafın dükkanın önüne serdiği plastik paspas kazaya davetiye çıkarırken, kabartmalı yüzeyi bulunan bu görme engelli alanını dokusunu kaybetmesine neden oluyor. Bakırköy'de bir çok ara sokakta esnafın çeşitli malzemelerini bu alanların üstüne koyduğu görülüyor.

 

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:33
  1. İstanbul
  2. Engelli takip yüzeyi
  3. Bakırköy

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