Skandal görüntü! Teröristbaşını ABD kongresinde

Amerika Birleşik Devletleri'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye desteği sürüyor. Para ve silah yardımının ardından bölgedeki örgüt elebaşlarının, üst düzey Amerikalı yetkililerce ağırlandığı skandal görüntüler ortaya çıktı. Bunlardan biri de örgütün üst düzey isimlerinden terörist İlham Ahmed.

Terör örgütü PKK/YPG yöneticisi Ahmed, Kongre'de ağırlandı. Orada Türkiye aleyhine konuşmasına müsaade edildi ve daha sonra da Pentagon'da Amerikan bayrağının önünde yetkililerle samimi pozlar verdi.

Senatör Chris Van Hollen, terör örgütü elebaşlarından İlham Ahmed ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Mesajında skandal ifadeler kullanan Hollen, Ahmed'i "Suriye Kürtlerinin en üst düzey siyasi temsilcisi" olarak tanıttı.

Teröriste ev sahipliği yapan Amerikalı Senatör, Kongreyi, Türkiye aleyhinde kararlar almaya davet etti.