Skandal gerekçe! Dev şirket milyonlarca dolarlık kıyafeti yaktı

Burberry'nin geçtiğimiz yıl satamadığı iddia edilen 37,8 milyon dolarlık ürünü yakarak yok ettiği ifade ediliyor. İngiltere merkezli The Times'ın aktardığına göre karar ürünlerin ucuz fiyata "yanlış insanlara" satılmaması için alındı.

İmha edilen ürünlerin 2014'te imha edilen ürünlerin yaklaşık 3 katı olduğu ifade edilirken, bunlar arasında giyim ve güzellik ürünleri bulunuyor.

Şirketin yalnızca son 5 yılda 116 milyon dolar değerinde ürün ima etmesi tepkilere yol açtı. Şirketin hissedarları ürünlerin yakılmasını sorgularken, ürünlerin satışa sunulmak yerine imha edilmesi tepki çekti.