AS ADANA'dan skandal filme ilişkin açıklama: Yolcularımızdan özür diliyoruz

Yeniakit.com.tr istihbarat servisine ulaşan görüntülere göre Adana'nın önde gelen otobüs firmalarından AS Adana'ya ait bir aracın tabletinde erotik içerikli film yayınlanıyordu. Haberin kamuoyu ile paylaşılması üzerine yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan AS Adana Yönetimi, 'AS Adana Seyahat ailesi olarak yolcularımızdan özür diliyoruz." dedi.

'Sorumlu firma cezalandırılacak'

Yönetim tarafından yapılan açıklamada sorumluların cezalandırılacağı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:



"AS Adana Seyahat olarak araç tabletlerimizde yaşanan konuyla alakalı sorun tamamen firmamızın bilgisi dışında gerçekleşmiştir. Araçlara film yüklenmesi anlaşmalı firmalar tarafından yapılmaktadır. AS Adana Seyahat olarak anlaşma yaptığımız firmanın sorumsuzluğu ve dikkatsizliği sebebi ile yaşanan olaydan ötürü yolcularımızdan özür diliyoruz. Anlaşma yapılan firma ile ilgili gerekli hukuki süreci en kısa sürede başlatacağımızın ve konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızın da bilinmesini istiyoruz."

