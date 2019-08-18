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AS ADANA'dan skandal filme ilişkin açıklama: Yolcularımızdan özür diliyoruz

Adana'nın önde gelen otobüs firmalarından AS Adana'ya ait otobüsteki erotik içerikli filme ilişkin firma yönetiminden açıklama geldi. 'AS Adana Seyahat ailesi olarak yolcularımızdan özür diliyoruz.' denilen açıklamada sorunun araca film yükleyen anlaşmalı firmalardan kaynaklandığı belirtilirken sorumluların cezalandırılacağı vurgulandı.

18 Ağustos 2019 Pazar 11:48
AS ADANA'dan skandal filme ilişkin açıklama: Yolcularımızdan özür diliyoruz

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr istihbarat servisine ulaşan görüntülere göre Adana'nın önde gelen otobüs firmalarından AS Adana'ya ait bir aracın tabletinde erotik içerikli film yayınlanıyordu. Haberin kamuoyu ile paylaşılması üzerine yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan AS Adana Yönetimi, 'AS Adana Seyahat ailesi olarak yolcularımızdan özür diliyoruz." dedi.

'Sorumlu firma cezalandırılacak'

Yönetim tarafından yapılan açıklamada sorumluların cezalandırılacağı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"AS Adana Seyahat olarak araç tabletlerimizde yaşanan konuyla alakalı sorun tamamen firmamızın bilgisi dışında gerçekleşmiştir. Araçlara film yüklenmesi anlaşmalı firmalar tarafından yapılmaktadır. AS Adana Seyahat olarak anlaşma yaptığımız firmanın sorumsuzluğu ve dikkatsizliği sebebi ile yaşanan olaydan ötürü yolcularımızdan özür diliyoruz. Anlaşma yapılan firma ile ilgili gerekli hukuki süreci en kısa sürede başlatacağımızın ve konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızın da bilinmesini istiyoruz."

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:48
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