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Keşmir'de 'terör' bahanesiyle Müslümanları hedef alıyorlar

Hindistan, ‘terör tehdidi’ gerekçesiyle Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Cammu Keşmir eyaletinde son iki haftada 35 bin kişilik ek paramiliter takviye güç gönderdi. Müslümanlar olası katliam ve tehcirden endişe ederken Hindistan yönetimi, Keşmir’deki turistler ve Hindu hacı adaylarına bölgeyi terk etmeleri, halka ise gıda ve yakıt stoklamaları çağrısında bulundu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 07:37
Keşmir'de 'terör' bahanesiyle Müslümanları hedef alıyorlar

Hindistan, “terör tehdidi” bahanesiyle Cammu Keşmir eyaletinde Müslüman nüfusu hedef almaya hazırlanıyor. Bu amaçla bölgeye son iki haftada 35 bin kişilik paramiliter takviye güç gönderildi. Keşmir'de bulunan turistlere ve Hindu hacı adaylarına bölgeyi terketme, halka ise gıda ve yakıt stoğu çağrısı yapılması bölgede yaşayan Müslümanlarda tedirginliği üst seviyeye çıkardı.

Hindistan yönetiminin kontrolü altında tuttuğu Cammu Keşmir eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik soykırım ve tehcir hazırlığından olmasından korkuluyor. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Son iki haftada Hint yönetiminin 'terör tehdidi" bahanesiyle 35 bin paramiliter askeri gücü bölgeye yığması ise dikkat çekiyor.

Bölgede yaşayan Müslüman halk 35 bin kişilik paramiliter gücün kendilerine yönelik geniş kapsamlı saldırılar için kullanılmasından endişe duyuyor. Pakistan ve Hindistan arasında 70 yıldır çözülemeyen mesele Keşmir bölgesinde, 10 milyonu Cammu Keşmir'de olmak üzere, 13 milyon kişinin yaşadığı ve Müslümanların toplam nüfusun yüzde yetmişini oluşturduğu biliniyor.

Askeri yığınak

Keşmir bölgesinde Hindistan ve Pakistan orduları arsında sınırda yaşanan çatışmalar ve Hint ordusunun Keşmir'de militanlara yönelik operasyonları artarken geçen hafta 10 bin paramiliter askerin bölgeye yerleştirildiği açıklanmıştı. Geçen Cuma günü de Hint medyası 25 bin kişilik ek gücün Cammu Keşmir bölgesine gönderildiğini yazdı.

35 bin kişilik paramiliter yapılanmanın konuşlanmasına paralel, bölgedeki turistlere ve Hindu hacılara bölgeyi terketmeleri, halkın ise gıda ve yakıt stoku yapmasına yönelik Hint yetkililer tarafından çağrıda bulunulması, bölgede yaşayan Müslüman nüfusta alarma neden oldu. Eyalette akaryakıt istasyonları, marketler ve bankamatikler önünde uzun kuyruklar oluştuğu belirtildi.

Anayasal haklar saldırı altında

Bölgede yaşayan halk ve siyasiler, "güvenlik tedbirlerinin" Hint milliyetçisi hükümet tarafından Keşmir'de yaşayan Müslüman halkın mülkiyet ve özel çalışma haklarına yapılacak bir saldırıyı kamufle etme amacını taşıdığını savunuyor. Gelişmeler üzerine bölgenin önde gelen siyasi liderleri, anayasal haklara yönelecek bir saldırının halk arasında rahatsızlığa yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

Hindistan'ın bölgedeki nüfus oranını değiştirmek amacıyla Müslümanlara yönelik tehcir hamlesinde bulunmasından endişe duyuluyor. Müslüman gruplar, sosyal medya üzerinden de durumun ciddiyetini duyurmaya yönelik mesajlar paylaşıyor.

Skandal emir

Hafta içinde, emniyet güçlerinin Keşmir'de bulunan her cami ve cemaat lideri hakkında bilgi toplanmasına yönelik skandal niteliğinde emir çıkardığına ilişkin, sosyal medyada dolaşıma giren bilgiler de bölgedeki Müslümanlar arasında tedirginliği artırdı.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir emniyet yetkilisi de, bölgede görev yapan memurlara, ailelerini güvenli bölgelere göndermeleri ve gıda stoku yapmaları konusunda uyarı yapıldığını belirtti. Birçok akaryakıt istasyonu sahibine de, stokları en üst düzeyde tutma talimatı verildi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 07:37
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