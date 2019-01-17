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FETÖ propagandası yapılan skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!

ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix’te yayınlanan "Designated Survivor" adlı skandal dizide Başkan Erdoğan’a ağır küfürler edilirken, 15 Temmuz darbe girişimini Türk ordusunun yapmış gibi gösterilerek FETÖ ve teröristbaşı Gülen aklanmaya çalışıldı.

17 Ocak 2019 Perşembe 10:46
FETÖ propagandası yapılan skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!

"La Casa De Papel" adlı 'hırsızlık' dizisinin Türkiye fragmanında 2. Gezi kalkışması imasında bulunduğu iddialarıyla gündeme gelen ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix, yeni bir skandala imza attı.

Başkan Erdoğan'a ağır küfür!

Netflix’te yayınlanan "Designated Survivor" adlı rezil dizide 15 Temmuz darbe kalkışmasını FETÖ değil, Türk ordusu yapmış gibi gösterildi. Dizinin bazı sahnelerinde geçen diyaloglarda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'"Şer....z, P.ç" denilerek alçakça hakaretler edildi.

FETÖ propagandası yaptılar!

Söz konusu rezil dizide FETÖ elebaşını Fetullah Gülen ise karizmatik ve yakışıklı bir muhalif lider olarak resmediliyor.

Büyük tepki

Diziyi izleyen Türk vatandaşları terör örgütünün propagandasını yapan ve Başkan Recep tayyip Erdoğan’a ağza alınmayacak küfürlerin ediliği diziye sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Kamuoyu Youtube ve diğer internet platformlarında yapılan yayınların kontrol altına alınmasını istiyor.

yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 10:46
  1. Netflix
  2. 15 Temmuz darbe kalkışması
  3. Designated Survivor
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Fetullah Gülen
  6. La Casa De Papel

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