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Skandal deşifre oldu, operasyon başlatıldı

3 ilde düzenlenen operasyonda aralarında doktor, sağlık personeli ve temizlik görevlilerinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:11
Skandal deşifre oldu, operasyon başlatıldı

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda aralarında doktor, sağlık personeli ve temizlik görevlilerinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.     

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli Devlet Hastanesinde aralarında doktor, sağlık personeli ve temizlik görevlilerinin de bulunduğu bazı şüphelilerin "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarını işlediklerini tespit etti.

Ekipler Kırklareli, İstanbul ve Edirne'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı.     

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı belgelere el konuldu.     

Kırklareli Devlet Hastanesinde görevli şüphelilerin rüşvet karşılığında sağlık raporu, başkalarına ait kimlik bilgileri ile hastanede yatış yaptırarak sahte raporlar hazırladıkları tespit edildi.     

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 09:11
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Kırklareli
  4. GÜNCEL Haberleri

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