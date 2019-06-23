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Skandal! Başörtülü seçmene oy kullandırtmadılar

İstanbul Ataköy'de oy kullanmak için sandığa giden başörtülü bir vatandaşa İslam düşmanları "başörtünü çıkar" diyerek oy kullandırtmak istemedi.

23 Haziran 2019 Pazar 12:57

İstanbullu seçmen Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Vatandaşların oy kullanma işlemi devam ederken İstanbul Ataköy’de skandal bir olay yaşandı.

Başörtüsünü çıkarmasını istediler!

Halkın milli ve manevi değerlerine düşman 28 Şubat zihniyetinin kalıntısı çevreler oyunu kullanmak üzere sandığa giden başörtülü bir vatandaşın "başörtünü çıkar" diyerek oy kullanmasına engel oldu.

Büyük tepki çekti

Skandal görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Yasakçı 28 Şubat zihniyetinin artıklarının başörtüsü düşmanlığı yaparak seçmenin iradesini sandığa yansıtmasına engel olması büyük tepki çekerken yetkililerin olayla ilgili bulunan sandık görevlileriyle alakası işlem başlatıp başlatmayacağı merak ediliyor.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 12:57
  1. İstanbul
  2. istanbul
  3. başörtüsü
  4. seçim
  5. oy
  6. CHP

YORUM YAZ

  • Anti kadem*yaşasın milli ve manevi değerlerimiz Anti kadem*yaşasın milli ve manevi değerlerimiz 15 dk önce
    Kadem iyi baksın hani ülke müslümanlarını incitecek her yanlışa imza atıyorsunuz ya çirkef malum kesime yaranmak adına ilk zor da kaldığındaihtiyacin oldugunda yaptığın vahim hatalar yüzünden yüzüne bakan olmayacak
  • fetösavarfetösavar15 dk önce
    başını ört diyerek oy kuldırtmazsan böyle olur.... yapılacak tek şey kamusal alanda başörtülü olacak. kendi alanında serbest. görürüm ben o moderen, laik, bi o kadar özgürlükçü lgbt.cileri... ya olur mu?? olur. karşılıklı mütekabiliyet ilkesine göre bi 80 sene böyle devam eder. sonra bi çaresine bakılır...
  • İşsiz İşsiz 15 dk önce
    Görüntüye bir iki polis kıyafetli ekleseymişsiniz ya. Onca bağırış çağırış ortada polis yok. Hayret. Hadi polisi geçtim akpli mhpli bina görevlileri nerede? Hadi onlar da yemek molasındaydı ya sandık görevlisi akpli mhpliler nerede? Hepsi mi uyudu yine?
  • sukrusukru16 dk önce
    28 şubatçı şerefsizlere hakettiği cezayı vermezseniz sonuç bu olur tabii.
  • ViyanalıViyanalı16 dk önce
    Yasakların rafa kaldırıldığı bir Zamanda halâ daha yasakların tarafları olan CHP Zihniyetinin bu ülkede söz sahibi olması demokrasi ve insanlık adına utanç vericidir.iktidarda olmadığı halde hertürlü despotik ve jakobenlik terörü estiren bu azgın Azınlık Küffar CHP ne zaman susturulacak!
  • SlmSlm19 dk önce
    Bağıracağına polise ihbar etse daha doğru olurdu. Hakkını almış olurdu.
  • AlpAlp19 dk önce
    ÇOK GÜZEL ŞEYLER BUNLAR.KEŞKE BUNU BÜTÜN GAZETE, TV. İFADE ETSELER DE, ORTADA KALMIŞ ŞAŞKINLARA DÜŞÜNÜP DOĞRU OY KULLAMA FIRSATI TANIMIŞ OLACAKLAR. En güzel şekilde cezalandırılmalı alçakları
  • Adalet yok Adalet yok 19 dk önce
    Akp li sandik görevlileri adamlar takmiyor bile Akp sandik basindakiler ne hikmetse hep pisirik Bana bir kac deva baska türvolaxlar oldu chpli görevlileri resmen saldirdi Akp oy verecem deyince akpli görevlileri gik yok yaziklar olsun ayni sekil Burdada oldu emin olun
  • ŞehitoğluyumŞehitoğluyum20 dk önce
    1960 ihtilalinde Rahmetli menderese yakin bir aile olduğum icin babami dedemi demokrasi şehiti vermīşiz Kim nasil anlarsa anlasin.bu gùn cumhurittifaki kazansin veya kaybetsin.saadet parti yònetimi ve adayina islam adina hakkimi helal etmiyorum.Allahin huzurunda górùşeceğim onlarla.
  • emekliemekli23 dk önce
    nedeni nedir bu açıklayıcı bir haber değil sadece suçlayıcı sebepsizse dediğiniz doğruda ortada ne var eğer resimdeki benzemiyorsa daha önceki resmi açık ise olabilir yeni nüfus cüzdanlarında son 6 aylık resim biometrik istenmekte büyük ihtimal eski cüzdan yıllar öncesinin resmide olabilir araştırılıp gerreksiz bir davranışsa yetkililer cezalandırılmalıdır
  • sedatsedat26 dk önce
    devlet nerede askeri polisi gitsin oraya o orozpu cocuklarini tutuklatsin... hic bir caydirici cezasi yokkiadalet sisteminin, bu kadar serefsizligi vatan düsmanligini, islam düsmanligini rahatca yapiyorlar bu Islam ülkesinde.
  • SinanSinan27 dk önce
    Bu tür görevliler hep cezasız kaldı.O sandıktaki oylar nasıl sayılırken doğru sayılacak...
  • TURANTURAN28 dk önce
    BU OLAY AK PARTİNİ HALA MUKTEDİR OLAMADIĞININ GÖSTERGESİDİR.HALEN CHP VE SOL ZİHNİYET MUKTEDİRDİR.
  • İRFAN BALCIİRFAN BALCI29 dk önce
    KİM LAN BUNLAR KİM
  • hasanhasan29 dk önce
    hemen poliscagirip tutanak tutucaksın.. sandık memuru hakkındada suç duyurusu.. o zındık sandık gorevlisi kamudan ihraç edilip..pazarda limon satması bir an önce saglanmalıdır.
  • Babat AşiretiBabat Aşireti34 dk önce
    Örf adede saygısızlık yapan düşkün karaktersiz şahıs yatacak yerin yok senin

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