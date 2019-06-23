Skandal! Başörtülü seçmene oy kullandırtmadılar İstanbul Ataköy'de oy kullanmak için sandığa giden başörtülü bir vatandaşa İslam düşmanları "başörtünü çıkar" diyerek oy kullandırtmak istemedi.

İstanbullu seçmen Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Vatandaşların oy kullanma işlemi devam ederken İstanbul Ataköy’de skandal bir olay yaşandı. Başörtüsünü çıkarmasını istediler! Halkın milli ve manevi değerlerine düşman 28 Şubat zihniyetinin kalıntısı çevreler oyunu kullanmak üzere sandığa giden başörtülü bir vatandaşın "başörtünü çıkar" diyerek oy kullanmasına engel oldu. Büyük tepki çekti Skandal görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Yasakçı 28 Şubat zihniyetinin artıklarının başörtüsü düşmanlığı yaparak seçmenin iradesini sandığa yansıtmasına engel olması büyük tepki çekerken yetkililerin olayla ilgili bulunan sandık görevlileriyle alakası işlem başlatıp başlatmayacağı merak ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.