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Küstah Amerikalı senatör Türkiye'yi tehdit etti!

ABD'nin ısrarla Türkiye'den iadesini istediği FETÖ'cü papaz Andrew Craig Brunson ile ilgili ABD'den Türkiye'ye yeni bir tehdit daha geldi. Amerikalı senatör, Brunson için skandal bir çağrıda bulunarak "Serbest bırakılmazsa kongre gerekeni yapsın" dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:33
Küstah Amerikalı senatör Türkiye'yi tehdit etti!

Papaz Brunson’un tutukluluk hali devam ediyor. İlk duruşmasına Amerika’da FETÖ yapılanmasına destek veren senatörlerden biri olan Thom Tillis de katılmıştı.

Duruşma günü papaz Brunson için Amerika’daki diğer FETÖ yanlısı senatörler de mesai yaptı. Onların başında Cumhuriyetçilerin Oklahoma senatörü James Lankfort geliyordu.

LANKFOR KİMDİR?

Senatör Lankford, FETÖ ağzıyla konuşan ABD’deki FETÖ yapılanmasıyla çok sıkı fıkı olan biri. Daha önce FETÖ imzalı Türkiye’yi şikayet mektuplarını Amerikan Dışişleri Bakanlığına götüren isimlerdendi.

2017’de FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter, Romanya’da gözaltına alınınca, Türkiye’yi suçlamıştı. James Lankford, Oklahoma’da oynayan Kanter’i, Oklahoma senatörü olarak Romanya’dan kurtarıp, Amerika’ya getiren iki kişiden biriydi. FETÖ’cü Enes Kanter için twitter mesajında dua ettiğini de paylaşmıştı.

ABD’deki FETÖ yapılanmasının siyasi ayağını yürüten Bilal Ekşili de Oklahoma senatörünün yakın görüştüğü teröristlerden.

FETÖ’cülere sahip çıkmak için Türkiye’ye yaptırım uygulamak isteyen Senatör James Lankford ile ilgili son bir detay da, FETÖ yapılanmasının himmet paralarını peş keş çektiği Amerikalı senatörlerin önden gelenlerinden biri olması. Senatör, 2014 yılında Oklahoma'daki iki FETÖ okulunun üst düzey yöneticilerinden bağış almıştı.

Bu senatör, Papaz Brunson için daha önce iki kez ABD Kongresine “Türkiye’ye yaptırım uygulayın” diye karar aldırmaya çalıştı. Son olarak bu çağrısını Brunson’un duruşma gününde bir kez daha tekrarladı. “Bugünkü duruşma iki ülke arasındaki ilişkilerin kötüye gittiğinin kanıtı, eğer Brunson serbest bırakılmazsa ABD Kongresi gereken önlemleri almaya hazır olsun” diye tweet attı.

FETÖ’cü papaza sahip çıkan FETÖ’cü senatör açık açık Türkiye’yi tehdit etmeye devam ediyor ve “papazı bırakmazsanız, bozuşuruz” diyor, ABD yaptırımlarının devreye sokulmasını istiyor.

Sadece senatörler değil ABD’de medya da Papaz Brunson’un peşinde. Tutukluluk halinin devam etmesinin kararlaştırıldığı duruşma sonrası Amerikan Wall Street Journal gazetesi, papaz için başmakale yayınladı.

Wall Street Journal gazetesinin daha önce FETÖ elebaşı Gülen’in makale yazıp, terör propagandası yapmasına izin verilen bir yayın organı olduğunu hatırlatalım.
Orada da dikkat çekici ifadeler vardı. Brunson için “rehin” denildi, karşılığında FETÖ elebaşının istendiği yazıldı. Ancak gazete başmakalesinde “Gülen’i iade etmek için Türkiye yeterli delil sunamadı” denildi.

(Haber7)

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:33
  1. abd
  2. terör örgütü
  3. papaz
  4. FETÖ
  5. James Lankfort

YORUM YAZ

  • hakan tekinhakan tekin3 sa önce
    Al papazı ver papazı, ver papazı al papazı bu kadar basit.
  • Hy-hyHy-hy3 sa önce
    Haydut OÇ'ları....
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